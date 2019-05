“Mi hijo Junior logró lo que yo siempre quise y no pude... Ir a un Mundial y jugar en Alajuelense. Es que vea, cómo no voy a estar feliz. A mí no me llevaron al Mundial y él sí fue a un Mundial. Yo siempre quise jugar con la Liga y no se me pudo dar ese sueño, pero todo eso que a mí no se me dio, ahora sí le está saliendo a él”, manifestó el exfutbolista en charla con La Nación.