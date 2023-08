En vivo: Saprissa definió la alineación para enfrentar al Club Deportivo Universitario de Panamá

El Club Deportivo Universitario alinea con: Joseph Esquina, Jesús Delgado, Kevin Calderón, Ángel Caicedo, Ricardo Avila, Everardo Rose, Luis Choy, Alejandro Yearwood, Omar Hinestroza, Jair Catuy y Juan Arce.

Así alinea Saprissa Copiado!

Saprissa visita al Club Deportivo Universitario de Panamá y el cuadro costarricense ya está en el Estadio Universitario. Una hora y media antes del inicio del compromiso, el conjunto tibaseño y los árbitros del encuentro ya están en la sede del partido. La formación de Saprissa para enfrentar al Club Deportivo Universitario de Panamá es la siguiente: Esteban Alvarado, Kendall Waston, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, David Guzmán, Ulises Segura, Michaell Chirinos, Javon East y Ariel Rodríguez.

💜 ¡Ya estamos en el estadio! Listos para enfrentar nuestro tercer partido de Copa Centroamericana #VamosMorados pic.twitter.com/irgo8CK7TJ — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 23, 2023

1️⃣1️⃣ ¡El once para el juego de esta noche! 😈 ¡DALE MONSTRUO! 🔥 pic.twitter.com/dHUxfosrmt — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 23, 2023

Juego especial para Fidel Escobar Copiado!

El juego del Grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf es especial para Fidel Escobar, el defensa panameño de Saprissa, porque por primera vez enfrentará a un equipo de su país en este tipo de competencias.

‘Va a ser un lindo partido. Es la primera vez que me toca enfrentarme a un equipo panameño en estos torneos. Si me toca o no, igual apoyaré a mis compañeros. Les comenté que la cancha de Universitarios está en muy buen estado. Yo he entrenado aquí con la selección”, afirmó Fidel Escobar.

El partido de la fecha Copiado!

Con dos victorias consecutivas en la Copa Centroamericana Concacaf 2023, Saprissa se enfrenta de visita al Club Deportivo Universitario de Panamá. El juego comenzará a las 6 p.m. En caso de obtener la victoria, el conjunto morado asegurará su pase a los cuartos de final del torneo.

La página de Concacaf, en su sitio web, destaca que Saprissa, tres veces campeón de Concacaf, va en busca del primer lugar del Grupo A en el choque que se llevará a cabo en el Estadio Universitario en Penonomé, Panamá.

“Saprissa ha recibido fuertes contribuciones del trío compuesto por David Guzmán, Ariel Rodríguez y Jefferson Brenes. Rodríguez anotó un doblete en la victoria por 4-0 sobre Jocoro, mientras que Brenes tuvo un gol y una asistencia en ese encuentro. Guzmán lidera al equipo en tiros con 11 y también contribuyó con una asistencia contra Jocoro”, destacó Concacaf en su página web.

Universitario tiene 4 puntos y necesita la victoria para no depender del resultado del juego en la última fecha de visita frente a Cartaginés. El árbitro del encuentro es el salvadoreño Ismael Cornejo, quien estará acompañado por los hondureños Wálter López y Christian Ramírez, así como por Jefferson Escobar, secretario arbitral.

Pese a la lluvia que cayó en Panamá el martes y durante el día de este miércoles, el Estadio Universitario, sede del juego, se encuentra en buenas condiciones. El compromiso inicia a las 6 p.m. hora local (7 p.m. en Panamá) y dos horas antes del encuentro se abrirán las puertas para el ingreso de los aficionados.

Saprissa juega este miércoles a las 6 p.m. ante el Club Universitario de Panamá y mañana regresa al país. (Jose Cordero)

¿Cómo está el grupo de Saprissa en la Copa Centroamericana?

Con el cuadro morado puntero, así marchan las posiciones del grupo:

Saprissa (Costa Rica) - 6 puntos

Cartaginés (Costa Rica) - 6 puntos

Deportivo Universitario (Panamá) - 4 puntos

CSD Cobán Imperial (Guatemala) - 4 puntos

Jocoro (El Salvador) - 0 puntos