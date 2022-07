En vivo: Saprissa asegura que oferta morada por Bryan Oviedo sigue en pie

Relación Alajuelense - Saprissa Copiado!

“La relación de Saprissa con los otros once equipos es buena, incluyendo a Alajuelense, por supuesto por la rivalidad que hay eso hace que se dé mucho morbo en temas de contrataciones, que haya mucha rivalidad en lo que se hace y eso es normal y eso existe. A uno le complace mucho cuando gana un clásico, eso no quita que uno no pueda tener una relación cordial y profesional”

Tiempo para Bryan Oviedo y posibilidad de Joel Campbell en Saprissa en algún momento Copiado!

“Entre antes Bryan se manifieste mejor, pero no hay una fecha. En el caso de Joel Campbell ojalá algún día regrese acá, en esta sala hace once años presentamos el traspaso de Joel al Arsenal y yo le dije que mi sueño era que volviera acá”

¿Deyver Vega podría llegar al Saprissa? Copiado!

“Nos mantenemos en contacto, y es un jugador que cuando tome la decisión de volver pues se evaluaría, pero ahorita no hay nada en este momento”.

¿Sacó Saprissa la billetera en el actual mercado de transferencias? Copiado!

“Yo entiendo esa conversación y entiendo a los aficionados que creen que así fue, ahora los temas de presupuesto y oportunidades no siempre están ahí. Nosotros no estamos en el negocio de fichar por fichar, no estamos en el concurso de ganar el torneo de fichajes, los trofeos que queremos son los de campeones. Más allá de que eso da de que hablar, a veces siempre se presenta la oportunidad de que se den los fichajes que queremos”, dijo.

Sobre la salida de Jimmy Marín Copiado!

“Nuestra preferencia era que el jugador se quedara acá. Pero hasta el momento se puso en marcha la cláusula de salida unilateral, se notificó la cláusula, pero no es una decisión de Saprissa, es una situación contractual. Los requisitos para que Jimmy se vaya no se han contemplado, no es un traspaso, pero se tiene que completar el proceso”, dijo Juan Carlos Rojas.

Planilla del Saprissa tiene conforme a su presidente Copiado!

“Tenemos un gran equipo, todavía hay tiempo en la ventana y no se descarta una llegada más. Pero si no se diera una llegada más pues estamos satisfechos con el equipo que tenemos, ya tenemos un cuadro bien conformado. Solo estamos con la posibilidad de Bryan, pero tenemos el equipo que queríamos que va de acuerdo a la planificación”, aseguró Juan Carlos Rojas.

Pablo Arboine, Javon East, Luis Paradela, Juan Carlos Rojas, Youstin Salas y Fidel Escobar en la presentación con Saprissa. Fotografía: Milton Montenegro

Saprissa y Bryan Oviedo Copiado!

“No hay nada diferente a lo que yo he comentado hace semanas, estamos en la misma situación, es un jugador que nos interesa, que tiene una oferta nuestra y está evaluando las alternativas y está analizando temas afuera, eso es lo que hay y no hay novedades. Nosotros estamos esperando la definición”, afirmó Juan Carlos Rojas.

Saprissa presenta a sus nuevas figuras Copiado!

En la conferencia de prensa, Saprissa, presentó a Javon East, Luis Paradela, Youstin Salas, Fidel Escobar y Pablo Arboine.

La conferencia de prensa Copiado!

El Deportivo Saprissa presenta sus nuevos fichajes para el certamen que iniciará la próxima semana. Entre los hombres que vestirán la morada están Javon East, Luis Paradela, Pablo Arboine, Youstin Salas y Fidel Escobar.

Por otra parte, el presidente del cuadro tibaseño Juan Carlos Rojas también responderá preguntas sobre la actualidad de la institución.

Saprissa presenta nuevo patrocinador Copiado!

Saprissa presentó a Liberty como su nuevo patrocinador. Fotografía: Milton Montenegro

El cuadro morado anunció a Liberty, empresa de telecomunicaciones, como uno de sus nuevos patrocinadores.

“Estamos en buen nivel, en un nivel mayor que la prepandemia, los patrocinadores principales nos han dado un apoyo incondicional. Ahora sumamos a Liberty por dos años, pero estamos seguros que será por más tiempo. Estamos muy bien en tema de patrocinios”, afirmó Juan Carlos Rojas, jerarca morado.