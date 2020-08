“No sé si soy ‘él tipo’ que le tiene que dar la salida a Saprissa. Yo vengo a trabajar y me gusta jugar por abajo porque así me enseñaron, pero lo importante es reconocer una idea y creer en esa idea. No te voy a prometer que voy a meter 20 pases filtrados”, sostiene, en entrevista con ‘La Nación’.