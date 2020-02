No. Siento que todos están comprometidos, pero a algunos les ha costado la adaptación a Cartaginés. Fui futbolista y adaptarse no es sencillo, a mí me tocó ir a México a jugar y no me acoplé hasta el octavo partido, incluso en el juego siete tenía mi maleta lista para irme. Hay muchos futbolistas nuevos acá y hay que esperar que se adapten, pero todos están comprometidos. Tal vez no han llegado al nivel que quisiéramos ver y eso lo acepto.