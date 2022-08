En Saprissa ya no se acuerdan de Aubrey David

El sábado ante Pérez Zeledón, en el Estadio Ricardo Saprissa se escuchó el grito de: “Escobar, Escobar, Escobar”, en apoyo de la afición saprissista al defensa Fidel Escobar, clara señal de que los morados ni se acuerdan de Aubrey David, quien dejó las filas tibaseñas para firmar con la Liga.

El respaldo y aplausos para Escobar no fueron porque hizo una buena cobertura, o anotó un gol, se dieron apenas el equipo ingresaba a la cancha para comenzar el compromiso ante los sancarleños.

Y es que el “Comandante”, como se le conoce al zaguero panameño, ha cumplido junto a Kendall Waston y Pablo Arboine. Escobar es fuerte en la marca, va bien en el juego aéreo y le gusta darle salida al equipo.

Fidel Escobar debutó en la tercera fecha con Saprissa ante Puntarenas y desde ese juego mostró calidad y mucha seguridad en defensa. (Jose Cordero)

“La verdad es que me he sentido muy bien, desde que llegué al equipo los compañeros me han recibido muy bien, me han dado un gran respaldo y la afición me parece increíble. Es muy bonito lo que vivimos con la afición y a nivel personal me siento muy bien”, comentó Fidel Escobar.

Aparte de sus condiciones futbolísticas, Escobar demostró que es un líder, le habla a sus compañeros en la cancha y Jeaustin Campos, técnico morado, cada vez que puede le pide que se acerque a la zona técnica, donde le brinda detalles y él los transmite a sus compañeros.

¿Por qué solo a Saprissa le inspeccionaron el estadio de pies a cabeza?

Al final del juego contra Pérez Zeledón, Luis Paradela se preparaba para lanzar el penal, Jeaustin llamó a Escobar. De inmediato éste corrió donde el cubano, quien le cedió el lanzamiento a Marvin Angulo.

Pero no solo el “Comandante” ha tenido un buen inicio de campeonato. Los cinco fichajes capitalinos son titulares y le llenan el ojo a la afición: Pablo Arboine, Fidel Escobar, Youstin Salas, Luis Paradela y Javon East.

Paradela es el goleador del equipo con tres tantos, Javon posee dos, Youstin ha respondido como contención y ahora en su nuevo rol como lateral derecho y Escobar y Arboine lucen sólidos en la zaga.

“Esto es gracias a los compañeros, desde que llegué me trataron con mucha humildad y cariño. Lo que quiero es que el equipo gane, aquí todos estamos unidos”, comentó Luis Paradela.

Con él coincidió Youstin Salas, quien recordó por qué el sábado en cada gol lo fueron a celebrar con los jugadores que estaban en el banquillo.

“En el plantel somos muy unidos, como una familia, desde que llegué todos nos acuerparon de la mejor manera, somos uno solo y jalamos para el mismo saco”.

Saprissa la pega con sus refuerzos y en la zaga el hombre más regular en la campaña pasada, el trinitario Aubrey David, hoy tiene un reemplazo de buena calidad y es estelar en la selección de Panamá.