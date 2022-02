En Saprissa sigue incomodando ver la tabla de posiciones

Cuesta creer que luego de siete fechas del Torneo de Clausura 2022 Saprissa no figure ni en la mitad de la tabla, es más, para encontrar a los morados hay que mirar al fondo, específicamente al puesto 10. Esta extraña posición sigue avergonzando a los tibaseños, quienes así lo aceptan.

Pérez Zeledón - Saprissa El generaleño Bruno Tiago Costa (izquierda) intentó detener al saprissista Julen Cordero (blanco) en el empate 0 a 0. (Pérez Zeledón)

Por más que deben una jornada al certamen y que vienen de superar a Alajuelense como visitantes en el clásico (1 a 0) y de empatar ante Pérez Zeledón (0 a 0), en el cuadro tibaseño reconocen que tener solo cinco puntos de 18 posibles es una cuota muy baja. La mejoría en el nivel necesitan verla reflejada en su ubicación en el campeonato.

El primero en criticar el puesto en el que están es el propio entrenador Iñaki Alonso, quien dice estar muy preocupado y ocupado por lo que ocurre.

“Me voy cabreado, porque vinimos a ganar a Pérez Zeledón. Queríamos sumar de a tres y no se pudo, pese a que el plan de partido salió como queríamos. Hay jugadores jóvenes que dieron un paso adelante y veo una evolución en el equipo, pero no nos ha valido porque nos ha faltado determinación en el área. Hay que ser asesinos en el área y definir... No me gusta la posición en la que estamos en la tabla, algunos puntos más podríamos tener, pero así es como estamos. Como no nos gusta, debemos seguir mejorando y apretando”, manifestó Alonso.

El gran problema para el Monstruo es que en tan pocos partidos está muy rezagado y se expuso a que los líderes le saquen más ventajas. Actualmente el cuarto lugar, Pérez, está a cinco puntos, pero hay adversarios que pueden dispararse más en este fin de semana.

Los jugadores saben bien que están cediendo muchísimo terreno y dar cacería no será nada fácil si no se meten en una buena racha. Por ejemplo, el líder Guadalupe ya les sacó ocho unidades.

“No estamos satisfechos con este empate, porque necesitábamos los tres puntos. Tenemos claro que estamos debiendo a nivel de puntos y nos preocupa mucho, pero estamos ocupados en seguir mejorando. Hemos corregido y hay una evolución, lo que es bueno”, señaló Aarón Cruz.

Más allá de las dudas que tienen en el plantel, ahora les toca cambiar el chip y enfocarse en la vuelta ante el Pumas, en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Este duelo ante los aztecas se realizará el próximo miércoles en suelo mexicano, a las 9:30 p. m. y tras el 2 a 2 en la Cueva, los saprissistas van obligados a ganar por los goles que recibieron en Tibás.

“A México no queremos ir de paseo. Sabemos que es un equipo muy fuerte, que nos va a presionar y encimar, pero en estas situaciones hay que crecerse y creer. Vamos a tratar de meter en problemas a Pumas y darle una alegría a la afición, pero sin duda hay que dar todo por la morada”, finalizó el timonel.