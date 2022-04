En Saprissa se olvidaron de su grandeza: de su afición

Juan Carlos Rojas ha sido el único presidente del Saprissa en la gestión de Horizonte Morado. (JOHN DURAN)

Saprissa vive momentos complejos a nivel deportivo, pero también su dirigencia está tomando decisiones altaneras en contra de los que verdaderamente están en las buenas y las malas: sus aficionados.

Los seguidores morados, quienes han mostrado una paciencia notable ante el pobre rendimiento de su equipo, hicieron por medio de las redes sociales campañas para hacerse notar en su dirigencia y que no trasladaran al clásico nacional del próximo miércoles al Estadio Nacional, sin embargo en Tibás hicieron oídos sordos.

Es cierto que Saprissa tiene dueños, el grupo Horizonte Morado es el que al final determina lo que sucede con el plantel, pero en el cuadro más ganador de Costa Rica no se puede dejar de lado a su afición, esa que conforme pasan los años lo ha hecho un club grande, de trascendencia internacional.

A los seguidores morados ni siquiera se les escuchó. Es claro que una organización como Saprissa, por su estructura organizacional, es imposible que todos los sectores formen parte de las decisiones; no obstante por respeto se les debería al menos dar el espacio para que se sientan ‘tomados en cuenta’.

Pero esta práctica que vivieron los aficionados que normalmente van al estadio ya la han vivido otros sectores. Por ejemplo, los accionistas minoritarios de la S, quienes al menos por ley deberían de recibir una rendición de cuentas anual de parte de sus directores tampoco saben lo que es eso.

Saprissa hizo su última asamblea de accionistas cuando un grupo de los ‘pequeños’ encabezado por exdirigentes como Enrique Artiñano, Bernardo Méndez, entre otros, salieron a la prensa a pedir esta reunión, lo cual provocó reacción en la institución. En aquel momento y aunque se rindió informe financiero sí existió mucha disconformidad por el poco detalle brindado.

Desde el 2019 los accionistas minoritarios del Saprissa no saben nada sobre su institución. De hecho, en aquella ocasión se había decidido darle a Juan Carlos Rojas, actual presidente, dos años más de periodo; no obstante ya pasó el periodo 2020 y el 2021 y todavía no se ha dado una nueva votación.

Saprissa tiene dueños, eso todos sabemos, pero moralmente se debería escuchar a la afición y los minoritarios. Saprissa es más que un grupo de empresarios, es más que Horizonte Morado... Que las cabezas del gigante no se olviden quienes fueron los que construyeron ese gigante...