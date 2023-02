En Saprissa recuerdan con suspicacia los datos expuestos Paulo Wanchope y el chat de los árbitros

La derrota ante el Herediano por 4-1 y sufrir dos expulsiones en el compromiso llevó a los jugadores del Saprissa a recordar las estadísticas que dio a conocer el fin de semana anterior el técnico del Cartaginés, Paulo Wanchope, y que tanta polémica generaron en el ambiente del fútbol.

A ellos se añade el famoso chat de los árbitros, quienes parecían dispuesto a tomar acciones ante los calificativos del técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, por la labor de Juan Gabriel Calderón en el duelo ante Alajuelense (1-1).

Entonces, el presidente morado, Juan Carlos Rojas, arremetió contra el gremio, lo que llevó al árbitro Pedro Navarro, quien casulamente el árbitro que dirigió el Herediano - Saprissa de este miércoles, a salir y aclarar las dudas de los saprissistas.

Wanchope, luego del juego ante el Herediano, denunció que aquellos equipos que enfrentaron en el torneo pasado a los rojiamarillos, a excepción de Guadalupe, Guanacasteca y Grecia, habían sufrido una o más expulsiones ante el Team, lo que desató una serie de dimes y diretes entre la dirigencia florense y Wanchope.

Aquella estadística no pasó inadvertida por los saprissistas este miércoles, máxime que Pedro Navarro envió a las regaderas al jamaiquino Javon East, el panameño Fidel Escobar y el mismo técnico Jeaustin Campos.

El volante Mariano Torres comentó que el duelo ante los rojiamarillos iba bien encaminado y tenían la ventaja hasta que llegó el apagón y aparecieron las expulsiones.

“Nos agarraron en algunas jugadas desconcentrados, pero ya está. Después el partido se hizo muy difícil con dos hombres menos y ellos supieron aprovechar. Es una pena que en este tipo de partidos se den estas cosas, pero no queda más que levantar la cabeza. Creo que las estadísticas que dijo Wanchope fueron reales”, manifestó Torres.

Gestos extraños Copiado!

Por su parte, el defensor Kendall Waston, recalcó que, desde su punto de vista el árbitro Pedro Navarro estuvo a la altura del compromiso, aunque después de que se dio a conocer el “famoso” chat de los árbitros hay algunas situaciones que se dan en el terreno de juego que le preocupan.

“Para mí, a pesar de todo lo que pasó, Pedro (Navarro) hizo su labor, no puedo decir que se dejó llevar. Tuvo un buen manejo del partido y tomó las mejores decisiones a su criterio. Sí se equivocó o no, eso es aparte. Sin embargo, hay otros manejos que a uno le preocupan”.

“Uno vuelve a ver y hay gestos de otros réferis que a uno lo ponen a dudar. Con Pedro sí se puede conversar, pero hay otros que uno ni siquiera se puede acercar, No culpo a Pedro, porque para mí es el mejor árbitro de este país”, añadió Waston.

Kendall aseguró recién finalizado el juego, en declaraciones a FUTV, que lo dicho por Wanchope lo ponía pensar. No obstante, después habló comedidamente sobre las expulsiones. Consideró que de Javon East fue por levantar de más su pierna y golpear a Keyner Brown, aunque nunca hubo mala intención. En el caso del canalero Escobar y el propio técnico Jeaustin Campos expresó no tener idea del por qué vieron la roja.

“La expulsión de Javon fue más un infortunio. Él fue a disputar la pelota, no fue por mala leche. Pero Pedro (Navarro) lo tomó de otra manera. Con la expulsión de Fidel a mí no me explicaron nada. Esa pregunta es para el cuarteto arbitral, todos quedamos sorprendidos. Ellos sabrán por qué fue, ya que a nosotros no nos dieron explicación”, admitió Waston.

Por aparte, Ariel Rodríguez comentó que los propios errores del Saprissa los llevaron a cargar con la derrota y prefirió no hablar de los silbateros.

“No me voy a referir al tema de los árbitros, no me voy a referir, ya es cansado. Yo me dedico a jugar fútbol y ellos hacen su trabajo y tienen quién los observe. Yo hablo de la parte táctica, de fútbol no quiero referirme a nadie ni a eso. En la primera parte tuvimos varias opciones de gol, tres o cuatro no las concretamos como en Pérez Zeledón y les dimos aire y nos anotaron de bola muerta”, dijo Rodríguez.