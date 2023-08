En Saprissa reconocen su mal y se comprometen a combatirlo

Los jugadores del Saprissa son conscientes del problema que los está aquejando. Para ellos, la falta de contundencia les pasa factura y ya les costó un resultado: la pérdida 2 a 1 ante Herediano. A pesar de haber hecho un buen trabajo y generar ocasiones, no lograron castigar cuando tuvieron la oportunidad y terminaron cediendo el juego.

Jefferson Brenes, uno de los recientes refuerzos del equipo, expresó que desde su perspectiva el Saprissa jugó muy bien. “Personalmente me parece que estamos bien, claro que nos duele perder, pero el equipo anda bien. Estamos generando, haciendo bien las cosas, pero me parece que las que tenemos debemos anotarlas, porque ya éramos conscientes de que con el 1 a 0 en algún momento no nos iba a alcanzar”, dijo.

Brenes se refiere a que el Saprissa ha logrado muchas de sus recientes victorias con solo un gol de diferencia. Ganaron con ese marcador la Supercopa, la Recopa, el partido de la Copa Centroamericana ante Cartaginés y el partido ante la ADG. Otro compromiso que sacaron con un gol de ventaja fue el triunfo ante Sporting 2 a 1.

Youstin Salas fue más allá y añadió que el Saprissa fue ampliamente superior a Herediano, por lo que la frustración del resultado es muy fuerte. “Es doloroso, queríamos la victoria, salimos dolidos porque sentíamos que podíamos dar algo más. Saber que llegamos y no las metemos causa enojo. Al final es fútbol y así es esto, solo nos queda mejorar, seguir trabajando y tener claro que debemos hacer lo que queda”, manifestó.

Otro que continuó con el discurso fue el artillero Ariel Rodríguez, jugador que llegó desde el banco de suplentes para estrellar una pelota en el poste derecho de Aarón Cruz. “Queríamos ganar, planteamos un buen partido. En el segundo tiempo la pelota no quiso entrar, pegamos dos postes. Pero bueno, esto es así, ahora debemos seguir haciendo un buen trabajo, está empezando el torneo”, analizó.