En Saprissa protestan por falta de agua en su camerino

En Saprissa pegaron el grito al cielo porque, según expresaron, no había agua en el camerino y los jugadores no podían ducharse.

Ante esta situación, Patricio Altamirano, jefe de prensa de los morados, indicó que Vladimir Quesada, técnico del equipo, solo contestaría tres preguntas en la conferencia de prensa, porque les urgía llevarse a los jugadores para que se bañaran en otro sitio.

- ¿Saprissa se apegó al orden y por eso sacó la victoria y qué pasó en el camerino?

- Ha sido un semestre sumamente duro, una semana muy dura y bueno, el partido fue difícil. Las canchas sintéticas nos dificultan nuestro accionar y jugamos contra un equipo con un ímpetu increíble y ganas de jugar y ganar. Todo eso hace más meritorio nuestro triunfo, pero tenemos claro que esto no ha terminado. Ahora será en nuestro estadio, en nuestra cancha, con nuestra gran afición y vamos a tener un partido difícil, pero estaremos en casa.

“Creo que los muchachos se abocaron muy bien en el trabajo que había que hacer. Logramos dos goles y pudo haber sido una más y estamos contentos y esto no ha terminado. Lo que pasó en el camerino, Patricio (Altamirano) ya lo dijo, fue claro y no hay que profundizar. No había agua en el camerino.”

- ¿Queda satisfecho con el resultado y qué le pareció el trabajo de Warren Madrigal?

- Warren ha hecho un gran semestre y se ha ganado estar en el equipo que normalmente salta al terreno de juego, no por cumplimiento de minutos sino porque su trabajo lo respalda. Es muy bueno lo que hizo y tuvo una más, no la metió, pero está ahí y busca las opciones. Estamos contentos con él y con todo el grupo, con los que jugaron muchos o pocos minutos y los que fueron a la gradería, porque priorizamos el conjunto. Tuvimos para un gol más, pero estamos satisfechos y agradecidos con Dios y la historia dice que tenemos un gol de ventaja y vamos a nuestro estadio con nuestra afición.

- ¿Le da tranquilidad para el juego de vuelta la personalidad con que se maneja el equipo?

- Estos campos donde la pelota rebota mucho y viaja mucho por el aire nos cuestan un poco más y esperamos que en nuestra cancha sea diferente. Lo que más nos gusta es la personalidad del equipo y estamos contentos como los muchachos entienden y tratan de mantenerla. En nuestra casa, con nuestra afición, va a ser diferente y esperamos que podamos lograr nuestros objetivos.