En Saprissa planean la final como si estuviera 0 por 0

En Saprissa ya pasaron la página del festejo por la victoria del domingo ante Herediano. Para los jugadores morados es borrón y cuenta nueva, por eso no piensan en los dos goles de ventaja que poseen; para ellos la final está 0 por 0 y solo queda un partido para definir al nuevo campeón.

Los saprissistas no se confían, no creen que todo haya quedado resuelto en el Ricardo Saprissa y mucho menos apuntan ir el sábado a especular con el 2 a 0 a favor, no se ven tirados atrás defendiendo el marcador y Herediano con la iniciativa y el control del balón.

“La serie está a nuestro favor, pero tomamos las cosas con calma, aún no se ha ganado nada. Quedan 90 minutos, vamos a enfrentar a un gran rival, en una cancha bastante complicada, todo va a jugar y debemos prepararnos para eso”, dijo David Guzmán.

Kendall Waston marcó el segundo gol de Saprissa el domingo ante Herediano, pero los morados aseguran que no se confían e irán por la victoria el sábado en el partido de vuelta. (John Durán)

Para Guzmán, el plantel no debe cambiar de idea, para el volante su equipo tiene la obligación de buscar la victoria en el José Joaquín Colleya Fonseca.

“Debemos seguir igual y pensar en el objetivo. No vamos a ir a cuidar el 2 por 0, somos Saprissa y vamos a querer ir al frente. Respetamos a Herediano y no podemos creer que la serie está cerrada, esto está abierto y debemos luchar en una cancha difícil”.

Con él coincidió Kendall Waston, quien marcó el segundo tanto en el primer compromiso de la final. Para él, Saprissa el sábado debe jugar con todo y ser muy inteligente.

“Tenemos una ventaja de dos goles, pero no quiere decir que ya esto está finalizado. Debemos ser muy inteligentes, no caer en provocaciones, hacer un partido muy vivo y jugar con todo. Cuidar ese 2 a 0 para nada, debemos hacer nuestro juego, ir a buscar como si estuviéramos 0 a 0″.

Mariano Torres, capitán de Saprissa resaltó que lo hicieron muy bien en el primer partido, pero faltan 90 minutos, e igual que Kendall, consideró que deben tomar en cuenta todos los aspectos.

“No vamos a confiarnos. Fue bueno sacar la ventaja en casa, pero no logramos concretar todas las ocasiones que tuvimos. Ahora viene el otro encuentro y debemos estar atentos, no hay que descuidarse”.

Saprissa tiene 16 partidos sin perder en el torneo y en el primer encuentro de la final volvió a exhibir la intensidad, buen juego de conjunto y presión que mostró en varios tramos de la etapa regular.

“Nos preocupamos por lo que hicimos en el primer partido de la final de la primera fase en el Saprissa, que fue pésimo para nosotros. Teníamos que tener un crecimiento y después de eso hubo un cambio en el Colleya y en el juego de la gran final en casa”, expresó David Guzmán.

El sábado se conocerá al nuevo campeón nacional, Saprissa alzará su copa 37 o será Herediano que sume el título número 30.