“Yo le dije lo mismo que me dijeron a mí cuando empecé en esto, no hay que perder la cabeza ni desubicarse. Él tiene mucho potencial, mucha calidad por dar y mucho por crecer. Es una persona muy profesional, es un chico muy humilde y tiene muchas ganas de aportar. En ese tema no vamos a tener ningún tipo de problema”, externó Barrantes.