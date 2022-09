En Saprissa desearían un Agustín Lleida

Agustín Lleida en una conferencia como director deportivo de Alajuelense. (JOHN DURAN)

En Saprissa nunca lo aceptarán, pero los hechos hablan por sí solos. Agustín Lleida, exgerente de Alajuelense, fue el encargado de hacer ver a su escuadra tan bien, pese a los pocos resultados en títulos, que provocó que el archirrival le siguiera el camino.

Difícilmente Juan Carlos Rojas, presidente morado, diga públicamente que querían seguir el modelo impuesto por los rojinegros, empero en los pasillos de la S se escuchó no hace mucho tiempo que lo hecho por Lleida era el camino a seguir para evolucionar... A los pocos días fue presentado Ángel Catalina.

De Agustín Lleida, en esta etapa, me queda su visión, su ‘hambre’ por convertir a la Liga en la mejor escuadra de Costa Rica, pero no solo con discurso sino también con hechos. Con él y una gran solvencia económica que lo acompañó llegó el Centro de Alto Rendimiento, también un equipo de primera categoría que a hoy es inexplicable que no domine el balompié local.

Bryan Ruiz libra de culpa a Agustín Lleida por falta de títulos de Alajuelense

La gestión de Lleida tiene fichajes que tocaron venas como los de Celso Borges, Bryan Ruiz, Giancarlo González y el regreso de Johan Venegas; también sus yerros como apostar siempre por gente de confianza para comandar un banquillo pesado y con una historia reciente que no le permitía fallar.

El paso de Lleida por la Liga también dejó ‘silencios’ que fueron muy profundos como el gran signo de pregunta que giró sobre Marco Ureña y su regreso al país para vestir otros colores que no eran los rojinegros, también la salida de Hernán Torres cuando él apenas asumía la gerencia y el trato con Luis Marín, mientras la figura rojinegra llegó al plantel.

Pese a sus blancos, negros o grises, yo de Lleida destacó cómo consiguió generar la envidia en el Saprissa, al punto que ahora los tibaseños trabajan en su propio centro de alto rendimiento, pusieron a un gerente con el perfil europeo de Lleida...

Nunca lo aceptarán, pero en Saprissa desearían un Agustín Lleida...