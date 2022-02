En Saprissa defienden estrategia poco creíble para desafiar a Pumas

La realidad deportiva nos dice que el Pumas de México es muy superior al Saprissa, lo que no implica que no se pueda competir y hasta ganarles a los aztecas. La lógica también hace pensar que la mejor forma de hacerle daño a los mexicanos en su casa es tirarse atrás, cerrar espacios y jugar a la contra; sin embargo, en Saprissa defienden una estrategia que hasta parece poco creíble.

Para el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que se realizará en Ciudad de México este miércoles (9:30 p. m.), el Monstruo es quien carga con la urgencia de revertir la serie, tras el 2 a 2 en la ida que le da ventaja a los mexicanos por el gol de visitante (criterio de desempate ante igualdad en el global).

Sabiendo que necesitan ganar por la mínima o al menos sacar un 2 a 2 que empareje todo y obligue a algo más, el técnico Iñaki Alonso adelantó el sábado anterior que les tocará sufrir, pasarán malos momentos y les tocará hacerse fuertes como equipo. No obstante, sus jugadores al menos expresaron otro plan muy diferente.

“Hicimos un juego muy interesante en casa y no podemos hacer menos que eso en la vuelta. Necesitamos salir a buscar el marcador, estamos abajo por el gol de visitante, así que debemos hacer un partido muy inteligente y buscar las anotaciones para irnos arriba... Vamos a ir a luchar de tú a tú y aunque estamos de visitantes, debemos sumar, al final no podemos ir a replegarnos y hace un juego pasivo”, dijo David Guzmán.

Saprissa estuvo dos veces abajo en el marcador en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf ante Pumas, pero igual igualó 2 a 2. El morado David Guzmán fue figura. (Jose Cordero)

Lo que afirmó Guzmán lo reiteró Jimmy Marín y si bien, en la Cueva fue tal cual de esta manera y la S propuso en todo momento con agresividad, repetirlo en el Estadio Olímpico Universitario no suena tan sencillo o tan racional.

De igual manera, los tibaseños dicen estar más que convencidos de que la única forma de conseguir el boleto es ser ofensivos, igualar fuerzas y perderle todo el respeto deportivo al adversario. Es decir, al menos de palabra, no valoran armar un bloque bajo y defenderse, como hasta pasó en gran parte del clásico contra Alajuelense, mismo que ganaron sobre la hora con el único disparo directo que efectuaron (1 a 0).

“Hay que salir a jugar, no solo tirarnos atŕas, porque es lo que los mexicanos piensan y esperan. Hay que jugarles a ellos, porque les duele que uno maneje el balón y les genere ocasiones… Estos partidos son distintos, casi nunca se juegan y a lo mucho es una vez al año, entonces todos queremos hacer las cosas bien, aprovecharlos y se juega a otra intensidad y ritmo que nos exige estar concentrados en todo momento”, confirmó Marín.

Cambio de chip

En Saprissa aceptan que su rendimiento es muy pobre a nivel local y por lo mismo ocupan el puesto 11 de 12 y apenas tienen cinco puntos de 18 posibles. Sin embargo, en el club consideran que ante la exigencia internacional pueden cambiar de chip y sacar la serie, tal y como demostraron en la ida contra el Pumas.

Así mismo, aceptan que la mejoría que evidencian en sus últimas tres presentaciones no les da para confiarse, por el contrario, deben elevar más el rendimiento o les pueden pasar por encima.

“A nivel nacional no estamos de la mejor manera en este momento y en lo internacional sí nos vimos un poco más regulares en el juego ante Pumas. Vamos a intentar hacer lo que necesitamos, pero será complicado, no es un rival sencillo... Hay una mejoría, pero falta mucho. Seguimos en posiciones que no nos gustan, no estamos acostumbrados a vernos ahí, pero son rachas que desgraciadamente estamos pasando. No nos podemos conformar en que vamos mejorando”, recalcó David Guzmán.

Para este compromiso ante Pumas los tibaseños llegan con cinco bajas por lesión: Darixon Vuelto, Orlando Sinclair, Kendall Waston, Ricardo Blanco y Ulises Segura no viajaron.