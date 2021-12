En Saprissa dan pocas pistas de Mariano Torres

¿Estará listo Mariano Torres para el primer juego ante Alajuelense? La respuesta es incierta y probablemente se decidirá este jueves, cuando falten pocas horas para el pitazo inicial. Ese es el único mensaje que sale desde la intimidad del Saprissa, donde se muestran muy precavidos con la información del volante y del también lesionado Ricardo Blanco.

El técnico Iñaki Alonso expresó las mismas palabras que se vienen pronunciando desde hace algunos días: ambos jugadores avanzan en su intento por estar listos. “Me remito a lo que he comentado en casi todas las ruedas de prensa, son jugadores importantes para nosotros, pero están en ese proceso de recuperación y hasta el final y el final es prácticamente el inicio de partidos, como estos anteriores, no tomaré una decisión”, comentó el estratega.

Es decir, el español aún no tiene definido su once, pues ahí podrían entrar dos de los futbolistas más regulares del Monstruo. Pero en el equipo tibaseño no quieren dar ningún detalle que pueda servir para que su rival tome nota, por eso incluso se desconoce si los futbolistas han participado de los entrenamientos de forma regular o si hace algún trabajo diferenciado.

“Siento no poder profundizar en esa respuesta”, dijo Alonso al ser consultado sobre esto y reconoció que intentan guardarse información: “Es una dinámica interna nuestra, del equipo y necesito preservar todo lo que estamos haciendo con estos jugadores que son muy importantes de cara al partido de este jueves,”

Torres sufrió una distensión muscular en el partido ante San Carlos, hace dos semanas, mientras Blanco se recupera de una dolencia muscular. Los dos se perdieron la jornada 22 y el duelo ida y vuelta ante Herediano. Pese a considerarse bajas sensibles, sus reemplazos han pasado la prueba.

Marvin Angulo fue figura en el compromiso de ida ante el Team y se ha encargado de que el mediocampo no extrañe demasiado al suramericano. Mientras que por el sector derecho volvió Sergio Céspedes, quien había estado ausente desde que Alonso es el técnico y ahora le tocó jugar la fase más importante del torneo.

En general, Iñaki se mostró precavido al hablar sobre lo que planea hacer ante la Liga, sobre las virtudes, defectos o aspectos por mejorar de la S. Considera que hay muchos factores tácticos, emocionales o de competitividad, pero sin profundizar.

La misma postura sostuvo cuando se le preguntó sobre Alajuelense y el análisis que ha hecho del archirrival.

“He estudiado a Alajuelense, no voy a decir ni qué me gusta ni qué no me gusta, es obvio. Sí que es verdad que el otro día destaqué que es un buen equipo, con un gran entrenador y es uno de los grandes de Costa Rica”, se limitó a decir el entrenador.

Saprissa recibirá a Alajuelense este jueves a las 6 p. m. en la Cueva. La vuelta será el domingo a las 5 p. m. en el Morera Soto.

