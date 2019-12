“Soy morada 100%. Yo crecí siendo Erick Lonis en versión mujer, en las mejengas con mi hermano. La historia es curiosa, donde yo vivía cuando niña no teníamos luz y una tía llegaba a visitarnos, y llevaba el periódico. Ella me decía que yo tenía que ir con el equipo morado. Ella fue la que me dijo: ‘Usted es saprissista’”, agregó.