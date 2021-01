“Obviamente que tengo que ir entrando en la dinámica, no solo del ritmo, sino de los compañeros. Cuando uno deja un equipo y regresa hay que irse adaptando y acá es de golpe, porque estamos jugando cada tres días. Entrené una semana completa con el equipo y solo tuve dos semanas de descanso, así que en lo físico me sentí bien, aunque en la parte final me costó un poco, pero es normal”, dijo Bolaños a FUTV.