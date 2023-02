En Herediano pierden la paciencia, en Alajuelense se dispara la credibilidad

En Alajuelense todo es carnaval: líderes, invictos en siete fechas, los más goleadores, gustan y el técnico Andrés Carevic sigue ganando credibilidad. Mientras que Herediano es todo lo contrario: 47% de rendimiento, su juego no es claro y parte de la afición ya perdió la paciencia con Géiner Segura, al punto que clamaron por su salida.

Alajuelense se dio cuatro gustos con goleada de escándalo a Herediano

La goleada 4 a 0 catapulta a los manudos y los coloca como claros favoritos, ya que hoy por hoy son los más sólidos, tras cinco victorias y solo dos empates. Es más, se puede afirmar que son los mejores hoy en día, ya que tienen balance en defensa, con apenas cinco tantos en contra.

El defensor de Herediano Aarón Salazar no la pasó nada bien ante el atacante de Alajuelense Johan Venegas, en la fecha siete del Torneo de Clausura 2023. (Albert Marín)

Incluso, los rojinegros distribuyen sus tantos de una forma muy llamativa: Aarón Suárez con cinco festejos, Johan Venegas con cuatro, Carlos Mora dos, Alexander López dos y Ángel Tejeda dos, entre los que más tienen.

“Necesitábamos un gane así. Era un partido complicado, pero los goles que nos faltaron en el clásico se nos dieron hoy y lo importante era seguir en el primer lugar... El estilo de juego de Ándres Carevic es ideal a mi juego, la Liga se ha caracterizado por jugar buen fútbol, pero últimamente habíamos estado con cuerpos técnicos que les gustaba defender”, comentó López.

Del lado de los rojiamarillos, la preocupación es la constante. Más allá de que Jafet Soto, dirigente del Team, le dio la confianza a Segura en la previa del compromiso, no obstante, un resultado de este tipo puede mover todo.

El Tigre cayó al quinto lugar, registran tres ganes, un empate y tres derrotas, con siete dianas a favor y 10 en contra. Lo más complicado para Segura es que sus dirigidos mostraron poco o nada frente al León y es algo que los fanáticos no perdonan. Por lo mismo, durante el compromiso empezaron a pedir su cabeza.

Los futbolistas no comprenden lo que pasa: “Nos está costando, es difícil de explicar. Iniciamos el juego con una gran actitud, pero una distracción nos cuesta el gol y luego otro y otro más. Esto se ha presentado partido tras partido. Es un día difícil para nosotros, nos duele mucho por el profesor, porque hemos trabajado mucho con él, le hemos metido empeño y los resultados no se dan. Herediano no está acostumbrada a esto”, dijo Gerson Torres.