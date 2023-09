En Herediano el esfuerzo y el buen fútbol no alcanzan

Luis Ronaldo Araya fue bien controlado por el defensor Kevin Espinoza del Cartaginés (4). El volante no brilló ante sus ex compañeros. (Rafael Pacheco Granados)

Los regates, los servicios precisos a sus compañeros y los golazos de Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya, Alejandro Bran y Gerson Torres no son suficientes para que el Herediano tenga un equipo contundente que compita por las primeras posiciones en el Torneo Apertura 2023.

Tras el empate 1-1 contra el Cartaginés, a pesar de tener un hombre más en el campo en casi todo el segundo tiempo, las caras de desánimo y frustración acompañaron a los integrantes del Herediano, quienes no entienden cómo no han podido aprovechar la superioridad que han mostrado ante sus rivales.

Perder partidos en los últimos minutos, como ocurrió contra Puntarenas (3-2) y Alajuelense (2-3), o no lograr aprovechar tener un futbolista más en el campo, como en el caso del empate 1-1 ante Diriangén en la Copa Centroamericana o frente a los brumosos este domingo, es sin duda doloroso para los miembros del equipo rojiamarillo, como admite volante Elías Aguilar.

“Creo que nos vamos con un sabor amargo porque tuvimos muchas posibilidades de definir en el primer tiempo. Deberíamos haber tenido más tranquilidad en el último cuarto de cancha, aunque no es fácil. En general, no fue un mal desempeño como visitantes, pero tuvimos muchas oportunidades para atacar y no solo empatar, sino darle la vuelta al marcador”, comentó Aguilar tras el partido.

“Estamos cerca, pero nos falta definir los partidos. Nos ha costado en las últimas jornadas, no tenemos ese toque final. Dominamos al Cartaginés, pero ellos merecen mérito por defenderse bien. Propusimos desde muy temprano, lo intentamos, pero no logramos concretar las jugadas, así que debemos mantener la cabeza fría en estos momentos”, añadió.

Por su parte, Eduardo Juárez lamentó que no se aprovechen las oportunidades, lo que está poniendo en peligro las esperanzas de ganar y competir por el primer lugar del campeonato.

El Team suma 13 puntos en la cuarta posición, uno más que Liberia (12) y tres más que Santos, Puntarenas y Guanacaste, por lo que no pueden permitirse otro traspié este miércoles ante San Carlos, ya que podrían quedar fuera de la zona de clasificación, nuevamente.

“Debemos aprovechar nuestras oportunidades. No sirve de nada ser superiores si no concretamos las ocasiones. Es cierto que sacamos un empate de visitantes, lo cual es valioso, pero ahora debemos ganar en casa el miércoles para mantenernos en los puestos de clasificación. Debemos aprovechar las oportunidades”, destacó Juárez.

El volante agradeció la confianza y el apoyo de sus compañeros en el Herediano y aseguró que todos deben estar listos para jugar, ya que cuentan con una plantilla amplia y mucha competencia.

“Como decimos nosotros, debemos estar preparados y alerta para cuando llegue la oportunidad. El partido contra San Carlos será complicado, pero confiamos en poder obtener el resultado en casa y sumar los tres puntos para seguir avanzando hacia nuestro objetivo”, aseguró Juárez.