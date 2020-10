“No se ha perdido, como lo he dicho, esto es una familia que a pesar de que hay momentos duros como el que pasamos, de once jugadores contagiados con el virus, siempre se mantuvo la alegría cuando estábamos trabajando en Zoom, en el grupo que tenemos, eso no se ha perdido y todo lo llevamos de la mano. Nos divertimos, pero con responsabilidad y seriedad hacia el objetivo que tenemos por delante”, acotó Machado.