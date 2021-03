¿Quedó claro en el juicio que los jugadores amenazaron con perder partidos? No. Se trata de palabra contra palabra, sobre lo dicho en una reunión en la que solo estuvieron Eduardo Li, Rodolfo Villalobos y los jugadores Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz y Álvaro Saborío. Li aseguró que sí lo dijeron; Navas y Ruiz lo negaron; a Borges no se lo preguntaron directamente, si bien aseguró que él no consideraba conveniente que Pinto siguiera. Villalobos lo negó; así mismo, Álvaro Saborío.