“Llegó la prueba, entrené, me fue bien y don Jorge me dejó en el equipo. Estuve en juvenil y en reserva, estuve en la primera generación que fue a Dallas Cup, en Estados Unidos, y después quitaron la reserva. Algunos se quedaron, otros se fueron a préstamo y yo me fui de vacaciones a mi pueblo. Fue cuando salió un fogueo de Pérez Zeledón contra Golfito, yo me fui a jugar, a ayudarles porque andaba paseando, (Juan José) Gámez me vio y me prestaron a Pérez”, recordó.