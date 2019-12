“En lo personal no estoy en las redes sociales, no estoy mucho en las noticias. Me enfoco en hacer mi trabajo. La vida privada de cada uno de nuestros jugadores está bien, pero lo que hablamos en conjunto es cerrarnos como equipo, cerrarnos como grupo porque siempre hay opiniones, buenas, malas, entonces es enfocarnos en lo que tenemos que hacer el día del partido”, respondió el técnico argentino.