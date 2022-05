En Cartaginés se frotan las manos con la renovación más esperada

Los brumosos están que respiran tranquilos tras recibir una gran noticia, uno de los mejores jugadores que tiene el club continúa en el plantel. Era la renovación más esperada, incluso días atrás se decía que iba a jugar con el Deportivo Saprissa.

Se trata de Luis Ronaldo Araya, quien renovó hasta el 2024, según comunicó la institución blanquiazul.

“Soy una persona agradecida con la gente, cuando yo estaba abajo me tendieron la mano y por ahí va mi decisión de renovar”, aseguró Luis Ronaldo.

El volante agregó sentirse muy bien en Cartaginés y dio a conocer los motivos de extensión de contrato y añadió que solo debe retribuir en la cancha toda esa confianza.

“Decidí quedarme en el club porque soy de la casa y porque también se me ha tratado bien, entonces creo que no era de una persona leal dar la espalda en estos momentos. Agradecerle a mis compañeros y al profe Geiner Segura, quien desde que llegó me ha dado la confianza y un aire futbolístico”.

Al parecer Luis Ronaldo era pretendido por Saprissa, pero el jugador estampó la firma con los brumosos. (Cartaginés)

“Ronaldo Araya se queda en casa”, informó Cartaginés en sus redes sociales, una buena noticia para los aficionados del cuadro de la Vieja Metrópoli, ya que habían circulado varios rumores de su salida; algunos de ellos lo ubicaban como nuevo jugador de Saprissa.

“Para mi familia y para mí, la mejor oferta económica y futbolística era quedarme acá. Creo que puedo estar unos años más en el Cartaginés. Me dieron la oportunidad de que si me sale algo en el extranjero, me dan la posibilidad de irme, también para cerrar algunas notas que salieron que yo había firmado con otro club, eso era ciento por ciento negativo”, manifestó Luis Ronaldo Araya.

A Luis Ronaldo se le llegó a nombrar como nuevo refuerzo de Saprissa y eso lo perjudicó bastante, según dijo el volante, porque hubo reclamos de aficionados y se sintió dolido por lo que le decían.

“Me sentí un poco resentido, se habló mucho sin saber, se dijeron cosas sin sentido y hubo gente que llegó a meterse conmigo y con mi famila. Creo que para hablar, primero deben enterarse de las cosas”, comentó Luis Ronaldo.

Araya recordó que en uno de los partidos del Cartaginés vivió un momento complicado por un reclamo de uno de los aficionados.

“Recuerdo un partido contra Guanacasteca, bajaba con mi esposa del palco donde me encontraba y un aficionado empezó a gritarme que iba para Saprissa y eso me dolió. Parece que la gente olvidó cuando hacía un gol, yo siempre besaba el escudo del equipo, así celebraba, así sentía los colores de la institución”, declaraciones de Luis Ronaldo a Rodolfo Méndez de Radio Columbia.

La firma del mediocampista confirma las palabras de Leonardo Vargas, presidente de Caratginés, quien días atrás aseguró que seguiría en el club.

“Si ellos (Daniel Chacón y Luis Ronaldo Araya) continúan en el país, juegan con Cartaginés, eso es lo que le puedo decir”, expresó Leonardo Vargas.