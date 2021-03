En Cartaginés no cayó nada bien que el técnico Douglas Sequeira excluyera de la Selección Preolímpica a los futbolistas brumosos y en el club no titubearon en criticar lo ocurrido, tras no contar con ningún representante en la Nacional para el torneo clasificatorio rumbo a Tokio 2021, que se inicia la próxima semana en Guadalajara, México.