“Estamos dolidos por la pérdida, no queríamos tener un partido así sabiendo que era nuestro primer partido en el Morera, no nos podemos perdonar eso, ahora hay que lavarnos la cara contra Cartago, sabemos que será un partido complicado, Cartaginés estará en su casa y de visita ya tuvimos un resultado positivo de visita. Necesitamos ganar afuera y no perder más en casa”, apuntó el atacante.