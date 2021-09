Eliminación de Alajuelense también crea una reacción en Saprissa

Kendall Waston fue el encargado de anotar el segundo gol de Saprissa ante el Santa Lucía de Guatemala, en el primer partido de la serie. (NORVIN MENDOZA/STRAFFONIMAGES/NORVIN MENDOZA)

La eliminación de Alajuelense ante el Guastatoya de Guatemala en la primera ronda de la Liga Concacaf también provoca reacción en el Saprissa, que se medirá contra otro equipo chapín, el Santa Lucía de Cotzumalguapa, este jueves a las 6 p. m.

Los morados tienen una ventaja de dos goles y también cerrarán la serie en su casa, pero ninguna de esas circunstancias son razones para confiarse, mucho menos después de ver la sorpresiva y bochornosa eliminación de su archirrival.

Kendall Waston cree que ese resultado del conjunto manudo puede significar un “abrir de ojos” para los tibaseños previo al partido de vuelta, al demostrar que el favoritismo a veces importa poco y lo que al final lo que valen son los resultados.

“Es también recordarnos que no podemos menospreciar a un rival, más allá de que vayamos con una ventaja, tenemos que jugar el segundo encuentro con la seriedad del caso, ser un equipo agresivo en cuanto al ataque y defensivamente bien planteado, manejar bien la estrategia de juego. Nosotros como Saprissa vamos a luchar para salir con un resultado positivo”, expresó el zaguero.

En el papel los equipos de Costa Rica, y sobre todo Saprissa y Alajuelense, están por encima de clubes de Guatemala y deben ganarles. El tibaseño entiende esa posición y de cierta manera la comparte, pero también considera que los chapines también han avanzado.

“El fútbol es tan cruel que un equipo puede venir haciendo las cosas y si deja de avanzar se puede ver como fracaso, yo puedo verlo que son situaciones que nadie quiere que pasen. Por más que mucha gente diga que los equipos ticos tienen obligación de ganarle a los de Guatemala, que son los que enfrentamos en este momento, por historia sí, pero cuando nos enfrentamos vemos un avance. Por la historia que nos respalda, calidad técnica y estilo del torneo de nosotros, tenemos la obligación de marcar esa diferencia entre países, aunque se sabe que hay partidos de partidos, la emoción juega y las circunstancias también, como la bola muerta de ayer, eso cambia partidos. En esto uno siempre debe tratar de jugar contra los equipos no tradicionales como si estuviéramos jugando contra el campeón de la zona”, señaló.

Mauricio Wright, por el contrario, prefirió no entrar en detalles de si la eliminación de la Liga provoca alertas para el fútbol nacional o simplemente afecta los intereses del equipo alajuelense.

“No me puedo referir a ningún otro equipo que no sea Saprissa, no emito criterio por respeto. Nosotros estamos preparando para el juego de mañana que es lo más importante”.

Fiel a su estilo, prefirió abocarse solamente a su equipo y mencionando, una y otra vez, el respeto que tiene con su rival de turno. Por eso tampoco ahondó en si es obligación de la S alzar el título al final del campeonato.

“Me parece que hay que respetar a los rivales, jugar los partidos y luego hablar más a fondo. Por lo menos en mi forma de apreciar y ver el fútbol. El fútbol de Guatemala es bien pagado y tiene jugadores con su valor económico, prefiero ir paso a paso”, señaló.

Lo más claro es el mensaje hacia el camerino, no solo por la eliminación de la Liga, sino desde el momento en que culminó el juego en Guatemala, con una ventaja de 2-0, sobre todo porque los goles de visitante juegan un papel importante en estas series.

“De una vez se hizo hincapié de que no nos podemos relajar, debemos hacer vale la casa y anímicamente como grupo necesitamos victorias para seguir sumando en la parte emocional, ya que veníamos anteriormente con resultados de empates. Tenemos que hacerlo jugando bien, sabiendo del rival que está al frente; que vendrá a darlo todo”, añadió Waston.