Cada quien, por supuesto, le pone el sello particular. A la ligera, se me ocurren tres tipos fáciles de identificar. Primero aparecen los que pretenden elevar la victoria al plano de lo heroico. Después reaccionan quienes intentan reducirla a lo meramente fortuito, como salida de una bolsa de Picaritas. En medio quedamos —otro tipo de tontos— los que tardamos un rato en entender —la peseta nos cae tarde o temprano— que eso es parte de la gracia del fútbol: los dimes y diretes de unos y otros. ¿Si no, para qué son los archirrivales: La Fuerza y El lado Oscuro, Batman y el Guasón, Tanus y los Avengers...?