El traje de equipo grande le va quedando enorme a Ángel Catalina

Ángel Catalina fue presentado como el gerente deportivo morado el 20 de mayo del 2021. Para ese entonces, él seguramente sabía más sobre el Saprissa de lo que la afición futbolera del país sabía sobre él.

La S es un equipo de gran tradición en el país y de mucho prestigio a nivel de Concacaf; quienes tienen mucho recorrido en el equipo tienen claro que los reflectores están siempre sobre cada esquina de la institución y sobre cada paso que dan quienes forman parte de ella. Inclusive, ganando, la crítica podría aparecer, porque muchas veces importa el cómo se gesta el triunfo, y al saprissista le importa ganar y le fascina que su equipo juegue bien.

Sin embargo, la hoja de vida de Catalina evidencia que su paso, antes de pisar Tibás, lo había llevado por equipos de poca monta en el fútbol español, Real Betis, Real Valladolid y Almería.

La presión y la frustración ya lo llevaron, en vuelta de poco más de un año, a tener algunos calentones en algunos estadios. Ya levantó la voz a un adversario y luego, por lo menos, tuvo la humildad de pedir disculpas. También tuvo diferencias con árbitros en visitas a camerinos que no debieron darse. Manejar la ira, también es signo de altura y elegancia, eso no lo podemos olvidar.

Lo que sucedió este viernes, con el periodista Miguel Calderón, de Teletica Deportes, lo retrata de cuerpo entero: no tiene idea de lo que es tener las riendas de un club grande y al parecer cree que los periodistas debemos ser los porristas de gestiones que, a este fecha, no dan los resultados a los que su afición está acostumbrada.

- ¿Será que acaso hay que quedar como un payaso ante la hinchada y decir que Saprissa antes de este mercado de fichajes lo había hecho bien en las contrataciones?

- ¿Será que había que decir que Iñaki Alonso tuvo un paso exitoso cuando los números dicen todo lo contrario?

- ¿Será que debemos decir que nada importa que el Saprissa, por primera vez en mucho tiempo, no juegue un torneo internacional?

- ¿Será que se debe resaltar lo bien que le va en las ligas menores, donde en un semestre no ganaron nada y en el otro solo un título?

[ El nocaut de dos ídolos del Saprissa a Ángel Catalina ]

No señor Catalina, es bueno que entienda que los periodistas no podemos, y tampoco debemos, pintarnos la cara de payasos solo para quedarle bien a los dirigentes y esperar que nos atiendan siempre porque “somos buena gente’'. No.

El colega Miguel Calderón es un periodista íntegro, que labora para la televisora que tiene acciones en el cuadro morado y eso no lo convierte en su porrista. Intentar sacarlo de la conferencia de prensa de este viernes y limitarle su derecho de preguntar en una atención fue lo más burdo que usted pudo haber hecho y esto solamente retrata su raza al mando de un equipo grande. La prensa no está para extender alfombras rojas cuando su gestión, hasta el día de hoy, tiene números rojos.

De momento, el traje del equipo grande le va quedando enorme.