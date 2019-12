“¿Qué hizo Heredia si no fueron los dos errores de nosotros? No más, dígame si Adonis (Pineda) anduvo volando de palo a palo, sacándola abajo de la línea de nosotros, no sé, 8 o 10 jugadores adentro de nuestra área, no. Así no fue. Tenemos que ser conscientes de que tenemos calidad de sobra para enfrentar esta serie. Tenemos que entender y lo tendríamos que haberlo entendido ya todos para esta serie, que lo de nosotros es el tratamiento de la pelota, el pie a pie”, añadió.