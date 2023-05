El término ‘Cartaguito’ enfurece a un Cartaginés que ahora se cree capaz de todo

Un nuevo Cartaginés nació a mediados del 2022. Al menos así lo repiten una y otra vez en la Vieja Metrópoli. Todos los fantasmas del pasado fueron erradicados y después del histórico título, los brumosos ya no ven nada como imposible. Es por esto que la palabra “Cartaguito” está prohibida y genera un enojo brutal.

Cuerpo técnico y principalmente los futbolistas que consiguieron la gesta en el Clausura 2022, no toleran que se les llame con el diminutivo que por muchos años rivales y aficionados adversarios usaron. Tendrán que seguirlo demostrando en cancha, pero para la vuelta de las semifinales ante Alajuelense se creen capaces de todo.

Marcel Hernández es uno de los principales responsables del cambio que vive el Cartaginés desde el 2022. El atacante suma 15 goles en el Clausura 2023 y marcó un doblete en las semifinales ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

El Morera Soto no los intimida, según recalcaron los jugadores, y aunque la ida terminó 2 a 2 y la Liga tiene ventaja por el gol de visitante, los blanquiazules afirman que pueden revertir todo en un escenario en el que ya levantaron una copa y salieron victoriosos en las últimas dos series ahí.

“Dije que lo del Cartaguito ya no va acá en este club y mucha gente se burló, pero lo vuelvo a repetir: este ya no es el equipo del pasado, que le costaban estas instancias, sino que demostramos con acciones que podemos. El año pasado logramos una hazaña, ganamos dos veces en Alajuela y es algo que no cualquiera lo hace”, señaló Ronaldo Araya, uno de los más enérgicos con este tema.

Hace un año, los brumosos primero sacaron la final de la segunda fase en el Morera con un 1 a 1 (ganaron por gol visitante, pues el primer choque terminó 0 a 0). Mientras que en la gran final también consiguieron un 1 a 1 en tiempos extra que los consagró (global 2 a 1, pues en el Fello habían ganado 1 a 0).

Estos antecedentes, así como el ser el mejor equipo de la segunda vuelta del Clausura 2023 hacen que los dirigidos por Paulo César Wanchope no vean al León como favorito. Y es que Chope y los suyos consiguieron en el cierre del certamen ocho ganes y dos empates, ante solo una derrota.

Es más, a pesar de no mostrar su mejor versión en el Fello Meza, en el partido de ida de las semifinales, el Cartaginés logró remontar en dos ocasiones y recuperarse de un primer tiempo muy malo.

“Me han hablado mucho de lo que cambió en este club y de la convicción distinta que hay. Se respira mucho este ambiente diferente, está la mística de la afición y el convencimiento del grupo de que puede sacar lo que sea. En el torneo tuvimos partidos en los que estuvimos abajo en el marcador y terminamos ganando, lo que habla de esto distinto que tenemos”, señaló Kenneth Cerdas.

Ventaja anímica

En Cartaginés no se engañan, están claros en que la ventaja en la serie la tiene Alajuelense, ya que marcó dos goles de visitante, criterio de desempate en caso de igualdad global. Eso sí, consideran que en lo anímico, ellos están ganando el enfrentamiento.

Nadie puede ocultar que la Liga dominó completamente el primer tiempo y, por esa razón, estuvo en ventaja en dos ocasiones, aunque también es cierto que el segundo tiempo fue favorable para los brumosos y salieron fortalecidos al final.

“Cerramos el partido con mucha fortaleza anímica y nos quedamos con la sensación de que si el primer partido hubiera durado 10 minutos más, habríamos marcado otro gol. Ahora nos toca jugar como visitantes, es un partido muy diferente y tenemos que buscar el gol. Este grupo se siente cómodo en la adversidad, sabemos cómo salir adelante y creemos que vamos a ganar la serie”, añadió Kenneth Cerdas.

Sin duda, el partido en el Morera Soto será muy distinto y emocionante. Un empate sin goles, un empate 1 a 1 o cualquier victoria de Alajuelense les dará el boleto a los manudos, mientras que el Cartaginés necesita ganar por la mínima para avanzar o empatar con tres o más goles. En caso de un empate 2 a 2, se jugarán tiempos extra o se definirá en penales.