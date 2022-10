El temperamental Javon East tiene un punto débil

¿Javon East es problemático? ¿Es el jugador jamaiquino un futbolista de difícil carácter? ¿Encaja bien en los camerinos? Luego de la situación vivida en el juego de ida de la final ante Herediano, donde el atacante tuvo un roce con David Guzmán y salió molesto cuando lo cambiaron, estas dudas quedaron en el aire.

Personas cercanas a East o que trabajaron con él recientemente fueron enfáticos en que el artillero es un futbolista diferente en sus cualidades de juego; sin embargo, uno de sus puntos de mejora es el carácter; incluso, señalan quienes lo conocen que ya no es tan impulsivo como antes.

Su propio agente, Simone Ghirlanda, confesó que el fútbol de Costa Rica ha hecho madurar al delantero; considera, sin embargo, que hay un tema cultural difícil de manejar.

“Antes él era muy individualista, pero ahora pone el fútbol a disposición del equipo. Su carácter es fuerte, puede ser pasional, pero es un tema de que así lo formaron”, dijo.

El agente explicó que una situación que él no comprende es que se diga que es un jugador egoísta en el campo.

Según Ghirlanda, el goleador acumuló en la temporada pasada 16 asistencias.

Javon East se abre a contar detalles de su vida y ve a Luis Paradela como un hermano

No menos revelador es el criterio del técnico Luis Fernando Fallas quien, durante su gestión en el Santos, notó la ambición de East y sus ganas por triunfar, elementos que en ocasiones jugaban en contra en su carácter.

“La verdad que el tiempo que tuve dirigir a Javon solo cosas buenas de él puedo decir. Sí siento que él hace mucho gesto cuando comunica y en ocasiones eso se interpreta de diferentes formas”, contó.

Luis Fernando fue enfático en que él nunca tuvo un solo problema con el anotador, pero sí comprendió que lo vivido en el clásico pudo ser por ese deseo incontrolable que tiene el caribeño por ganar.

El volante contención Christian Martínez acompañó al ariete en su paso por San Carlos. Martínez describió a East como un tipo tranquilo, muy callado, sobre todo porque no habla bien español

“Cuando estuve con él siempre fue un compañero normal, nunca tuvimos ningún problema, siempre fue un toque distante pero por el tema del idioma, pero problemático jamás. Siempre se apuntaba al vacilón”, recordó.

El jugador oriundo de Jamaica llegó a Costa Rica para la temporada 2019 - 2020 y desde su primer torneo consiguió figurar con el Santos de Guápiles al marcar 21 anotaciones. En la campaña 2020 - 2021 fue cedido a San Carlos, no obstante su paso fue muy reservado y terminó con más pena que gloria y supuestos roces con el Jeaustin Campos, entonces al manod de los Toros del Norte.

Javon regresó a Guápiles en el segundo semestre de la temporada 20-21, para volver a encontrar comodidad y anotar 13 goles. En el siguiente certamen celebró ocho veces para llamar la atención del Saprissa, club con el que tiene cinco anotaciones y donde destaca como el encargado del desequilibrio en el último cuarto de cancha en sociedad con el cubano Luis Paradela.

Antes de firmar con los morados fue pretendido también por Alajuelense, pero la negociación entre Santos y los tibaseños ya estaba encaminada con éxito.

El número ‘9′ morado tiene los adjetivos de ganador, luchador, pero según personas que están relacionadas con él no es un jugador problemático. ¿Temperamental? Sí. No le gusta perder, no le gusta salir del terreno. ¿A quién sí? A ningún jugador, pero en él es evidente.