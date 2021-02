Ahora vivo un cambio importante en mi día a día. Uno pasa casi todo el tiempo planificando, analizando oponentes, planeando los entrenamientos e inmerso en el fútbol. Soy muy preciso, cuando busco un tema lo desarrollo y me apasiono, lo que hace que me demande mucho tiempo. Ahora lo que vivo es como ir a 100 kilómetros por hora y frenar de repente, por lo que debo trabajarme y manejar los momentos, pero no dejar que la ansiedad me domine, sino que es entender el momento, aceptarlo y conducir una serie de pensamientos que le llegan a uno.