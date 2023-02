El técnico del líder sorprende con un equipo competitivo y protagonista

Un equipo que sorprende, hasta se le puede llamar inesperado, es el líder de la Primera División de Costa Rica.

La cima no le pertenece a uno de los tradicionales del país, sino al Sporting que con mérito propio, tras cuatro victorias en cinco fechas, es protagonista en el campeonato.

José Giacone, técnico de Sporting, afirmó que van por buen camino y adelantó que el objetivo al final de la primera fase del torneo es ser uno de los cuatro clasificados a semifinales.

“Estamos dando los pasos correctamente, pero todavía no hemos logrado nada en realidad. Hay cosas que están bien hechas y se han podido reflejar en la mayoría de los partidos, pero tenemos que ser constantes para conseguir lo que queremos y el compromiso es seguir creciendo y mejorando”, dijo Giacone.

Como mencionó, el timonel agregó que falta recorrido y se aferra a la idea de que Sporting puede hacer grandes cosas.

“Esto recién empieza, no llevamos ni un cuarto de campeonato y si bien vamos por un buen camino, pero no me la creo que ya logramos algo. Quedan muchos juegos por delante y el torneo está bastante parejo y la idea es seguir sumando y mejorar nuestro rendimiento permanentemente”.

Ahora viene lo más difícil. ¿Qué es lo primordial en este instante, seguir de líderes o estar ubicados en zona de clasificación?

Una cosa no quita la otra, en realidad debemos saber que en estas cinco fechas estamos en el primer lugar y tenemos que seguir sumando para primero lograr clasificación y si es posible obtener el primer lugar.

Sabemos que debemos vivir los juegos y tratar de afianzar la idea de juego y a partir de los buenos rendimientos aspirar a la clasificación y al primer lugar.

"Ahora va a depender de nosotros, de nuestro rendimiento y capacidad de asumir cada vez más retos y superarnos como conjunto", dijo José Giacone sobre la posibilidad de continuar como líderes y clasificar a semifinales. (Jose Cordero)

¿Qué tan complicado ve lograr ese objetivo de clasificar entre los cuatro primeros?

En realidad lo veo complicado desde el punto de vista que hay muchos equipos competitivos y va a depender de nosotros, de nuestro rendimiento y capacidad de asumir cada vez más retos y superarnos como conjunto.

Ya nos pasó en torneos anteriores haber estado de primeros y no lograr clasificar, así que debemos tomarlo con los pies sobre la tierra, vamos por buen camino, pero no hemos logrado nada.

¿Hace unas fechas atrás la derrota ante Alajuelense qué les avisó?

Justamente para competir en esos encuentros no podemos tener las distracciones que tuvimos. Tenemos que mejorar, porque hay equipos como el caso de Alajuelense que si uno le da ventaja no te perdona, son muy contundentes.

La realidad de ese compromiso indicó que ellos nos superaron a pesar de que hicimos las cosas correctas, pero futbolísticamente tuvimos algunas distracciones que a la postre dio por perder un compromiso que lo jugamos de tú a tú.

¿Sporting juega bien y propone al ataque, pero no cree que a veces hay partidos, como ese ante la Liga, donde no se tiene que ser tan ofensivo?

Nosotros siempre vamos a intentar como prioridad ir a buscar el arco rival, pero evidentemente el juego consta de cuatro fases y hay que estar preparado para defender bien y manejar las transiciones de defensa ataque y ataque defensa.

Siempre vamos a priorizar ser el protagonista del partido y tratar de imponernos futbolísticamente y dominar los juegos, pero habrá encuentros donde uno tiene que saber jugar sin el balón y aplicar otra idea. Nos pasó ante Guadalupe que nos tuvieron más la pelota, pero el equipo respondió bien en cortarle los circuitos y en intensidad. Tal vez no fue lo que vengo pregonando, pero el grupo se adaptó y tuvo la versatilidad para jugar de otra manera y obtener el resultado.

¿Es la mejor planilla que ha tenido al frente de Sporting?

Sí, torneo a torneo, la planilla ha ido mejorando. Somos un equipo que es competitivo y puede aspirar a zona de clasificación y ser protagonista en el campeonato.