“Le dedicamos un entrenamiento a este cambio. Como el ejercicio de cómo vamos a salir y los movimientos ya lo teníamos ensayado, más allá de si los jugadores están adentro o afuera del área, lo hicieron bien. Tienen mucha valentía para jugar así. No es fácil. A veces es muy tentador tirar la pelota para arriba. Y lo que pretendemos es que cuando tiramos la pelota para arriba la tiremos por una razón. Yo no me niego a que la pelota saltee líneas pero tiene que haber una razón. Y ellos lo hacen bien”, expresó Martino en declaraciones que difundió Diario Olé de Argentina.