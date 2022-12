El talento que supo salir de las garras del alcohol a tiempo es hoy ficha de Saprissa

El Justin Monge que tenía 14 años jamás se imaginaría lo que la peor experiencia de su vida lo llevaría a pasar y cómo, al superarla, tendría grandes réditos seis años después.

La versión juvenil del nuevo jugador del Saprissa hizo pasar una de las peores noches de su vida a su madre, pero luego de eso sentó cabeza, se centró en el fútbol y vio la vida le comenzó a sonreír.

Monge apenas comenzaba a vivir su adolescencia, sin embargo en su camino se cruzaron personas que lo desviaron y le empezaron a meter la fiesta y el alcohol. Un día salió de su casa y fue hasta el siguiente día que su madre tuvo noticias: Justin estaba en un hospital intoxicado por bebidas alcohólicas.

“Se me quiso desviar, se me quiso ir por el camino que no era, tenía amigos negativos, se me quiso perder en el camino y gracias a Dios tuve la fuerza necesaria para encarrilarlo. Es que era mucha fiesta, mucho alcohol. Después de una experiencia muy fea que hasta al hospital fue a dar casi inconsciente. Ahí él hizo un alto”, relató Jeimy Calderón, su mamá.

Además confesó que ella habló con él ese mismo día y notó que su hijo volvió en sí sobre lo que quería para su vida.

“Él mismo me dijo: ‘mami tenía usted razón’”. Desde ese día el artillero comenzó a cuidarse más, se enfocó en sus estudios y carrera deportiva; con el tiempo empezó a ver frutos.

Desde sus inicios Monge no la tuvo sencilla, porque económicamente dependía de su mamá, quien fue jefa de hogar. Por eso, estaba al cuidado de su tía Gabriela Monge.

“Yo lo cuidaba a él mientras mi hermana trabajaba. Justin ha luchado mucho por muchas situaciones, él no se crió con su papá, su mamá fue jefe de hogar, pasaron muchas situaciones económicas y demás. Por medio de mi esposo y yo lo metimos a la escuela de fútbol”, recordó Gabriela Monge.

En el camino siempre aparecieron ángeles, de una u otra forma Monge conseguía iniciar su carrera deportiva... Pasó por la Escuela de Fútbol del Puro Ureña, también por Generaleña, donde los Chinchilla, y llegó al Municipal de Pérez Zeledón.

“Había que ayudarle en lo económico, pago de uniformes, en ocasiones recorría como 7 kilómetros a pie de ida y de vuelta para entrenar”, recordó la tía.

Una figura clave en el desarrollo de la nueva ficha del Monstruo fue Max Cordero, su tío que lo acogió como un hijo más.

María Celeste León, novia de Monge, explicó que si algo le ha impresionado de su pareja es la determinación que tiene para alcanzar objetivos, pero además la dosis de humildad con la que vive.

“Yo creo que él funciona igual como persona y como futbolista, es muy ambicioso, siempre quiere más y tiene muchos sueños y metas. Siempre ha sido muy necio en cuanto a querer avanzar, él es muy humilde, yo he aprendido mucho de él en cuanto a disciplina”, recalcó.

Hoy la familia de Monge disfruta de saber que tendrán un representante en el camerino del 37 veces campeón nacional.

“No tuve la oportunidad de hablar con él, se me perdió, pero hablaba con amigas y les decía que tengo sentimientos encontrados porque tengo: felicidad, orgullo, emoción pero también tristeza y nostalgia”, añadió la madre.

“Justin es muy dependiente de mi, es muy tímido, una vez me dijo: ‘Si me voy para Saprissa usted podrá vivir sin mí‘, Pero diay tengo que acostumbrarme”, agregó.

Justin Monge recapacitó, dejó de lado un vicio que estuvo a punto de cometerle falta, pero él lo regateó y hoy disfruta de llegar al equipo más ganador de Costa Rica.

Firmó un contrato que lo vincula al Saprissa por cuatro años, es decir, hasta diciembre del 2026.