El talento que sorprendió a Gustavo Matosas recupera el brillo al corregir su rumbo

Su carrera en la Primera División y hasta en la Selección Nacional fue de 0 a 100 kilómetros por hora en segundos: debutó con Cartaginés en agosto 2017, con 18 años recién cumplidos, y en febrero del 2019 se estrenó en un juego oficial de la Tricolor, cuando apenas sumaba 12 partidos en la máxima categoría. Sin embargo, el talento que sorprendió a Gustavo Matosas se rezagó.

Fue hasta el inicio del Torneo de Apertura 2021 cuando Luis Ronaldo Araya retornó al camino por el que inició y tras cambios radicales en su físico, su mentalidad y gracias a la confianza del técnico Geiner Segura, recuperó el brillo que lo llevó a ser catalogado como una de las joyas de la cantera brumosa.

Cartaginés - San Carlos El sancarleño Carlos Martínez (izquierda) intentó frenar al brumoso Ronaldo Araya, en el duelo de la fecha cuatro del Torneo de Apertura 2021. Fotografía: Cartaginés. (Cartaginés)

Ronaldo dejó de lado la irregularidad y sus participaciones a cuenta gotas; en este campeonato no solo pidió la camiseta “10″, sino que tras la salida de Cristopher Núñez al fútbol griego, realmente levantó la mano y asumió la responsabilidad con la que carga un futbolista con sus cualidades. Fue estelar en las cuatro fechas disputadas, suma un gol y cuatro asistencias.

Es decir, Araya participó directamente en cinco de las nueve anotaciones de los centenarios y lidera el rubro de pases-gol en el certamen. Ha mostrado capacidad para filtrar balones, quitar rivales y hacer mejores a sus compañeros. Es pronto aún para el creativo de 22 años, su reto ahora es mantenerse y cumplir sus metas de volver a la Nacional y dar el paso al extranjero.

“Le agradezco a las personas que me han apoyado en este tiempo, pese a las situaciones difíciles y ahora toca seguir para adelante, porque esto apenas está empezando. Le agradezco al profesor, porque me ha dado la confianza, me está ayudando a ser mejor jugador y a cambiar muchas cosas que no había modificado”, afirmó el volante.

El nuevo “10″ de los centenarios agregó: “Estoy contento por cómo se me están dando las cosas. Se me está dando la opción de iniciar, que hace mucho no se me daba esta oportunidad y ahora queda en mí demostrarle a la afición, al profesor y al presidente, que siempre ha confiado en mí”.

¿Qué cambió?

Pese a que debutó en la Primera División en el 2017, Ronaldo Araya apenas acumula 73 partidos en la máxima categoría. Con Martín Arriola al mando de los brumosos casi se perdió por completo, mientras que en la era de Hernán Medford nunca gozó de regularidad y esto le pasó factura.

El propio jugador reconoció tiempo atrás que le costó lidiar con la fama, luego de que la Selección le llegara tan rápido y hasta disputara tres choques con el combinado patrio en el primer semestre del 2019. Además, aceptó que no se rodeó de los mejores consejeros en su momento.

No obstante, ahora todo es diferente y el cambio principal se gestó gracias al nuevo técnico de los blanquiazules, Geiner Segura, quien no solo le dio la confianza que necesitaba, sino que le exigió mejorar en lo físico y en la alimentación y lo ubicó como un “10″ para que se desempeñara más libre.

“Está en Ronaldo encontrar su mejor forma. Él sabe que aparte del talento que tiene, debe hacer algunas extras y también tratar de ayudar al equipo en algunas facetas del juego. Esto es de interpretación de cada uno de los futbolistas y de buscar el potencial con el que cuentan, pero no quedarse con esto. Creo mucho en el trabajo y aunque el talento es muy importante, si no se trabaja, hasta ahí se llegó”, dijo Segura.

Cartaginés - Guanacasteca El brumoso Ronaldo Araya marcó el primer gol de Cartaginés en el Torneo de Apertura 2021. Araya igualó el duelo ante Guanacasteca, en la fecha dos del Apertura 2021. Fotografía: Cartaginés. (Cartaginés)

El timonel destacó que la mentalidad de su mediocampista es otra y ha complementado el talento con esfuerzo, justo lo que a su parecer requería para dar el salto. Ahora, el estratega destaca que se le ve mejor a nivel muscular y con buena presencia en lo físico.

“Creo que Ronaldo lo ha entendido bien lo que se le pide, al igual que otros jugadores, y están haciendo un gran esfuerzo y cosas diferentes, para que los resultados sean distintos”.

De momento, Araya es uno de los jugadores que más destacan en el certamen y podría meterse en la lista de convocados para el amistoso ante El Salvador (27 de agosto), que se realizará solo con figuras del medio local.