Por su parte, Ariel Soto expresó en Radio Columbia: “Tuvimos oportunidades, no entraron, la suerte no nos acompañó, son cosas del fútbol, creo que hay que irse para la casa a pensar en lo malo que se hizo en el torneo porque no puede volver a pasar, el próximo torneo tenemos que ir a buscar el campeonato de nuevo y gracias a Dios es fútbol y en agosto empezamos de nuevo, hay que cambiar el chip rápido, mejorar las cosas malas y seguirle dando”.