El Santos - Guadalupe puso a Wálter Centeno al borde de la locura

La cara de Wálter Centeno al terminar el primer tiempo entre Santos y Guadalupe era de furia total. Por sus poros emanaba frustración y aunque no fue posible ver lo que pasó en el camerino, de seguro los guadalupanos la pasaron muy mal y recibieron un regaño de esos monumentales; no era para menos, ya que salieron al descanso con un 3 a 0 en contra.

Centeno no se quedó en palabras, sino que para el complemento sacó a tres jugadores, modificó su línea de cuatro por una de cinco defensores para soltar a sus laterales y ganar profundidad. El fútbol es tan peculiar que no fue hasta que Wálter tomó acciones que sus jugadores reaccionaron y en solo siete minutos empataron 3 a 3.

Así como se lo contamos fue. No hay duda de que los santistas se relajaron al pensar que tenían el partido ganado y así lo reconocieron. Claro, nadie pensaba que la visita se repondría luego del gol de Starling Vega en el minuto 4, tras un pésimo despeje del arquero Alejandro Barrientos, del tanto nuevamente de Vega a pase de Jhamir Ordain en el 26′, o la buena definición de Edder Solórzano en el 43′.

Sin embargo, este deporte es así y lo peor que puede hacer un equipo es menospreciar o sentirse vencedor sin que el árbitro haya pitado el final del compromiso.

El volante de Guadalupe Néstor Monge (30) intentó detener al atacante del Santos Starling Vega (derecha) quien marcó un doblete. Fotografía: Prensa Santos.

“Sentimos impotencia, son detalles y es falta de concentración. No podemos ir ganando 3 a 0 y que nos empaten en cinco minutos y en realidad el rival hasta nos pudo haber ganado. No puede ser que se den estas cosas, son desconcentraciones que no se pueden dar. Es evidente que nos relajamos demasiado, tenemos que hablarlo y mejorarlo, porque nos pasó similar en el partido anterior”, comentó Starling en Tigo Sports.

Eso sí, conociendo a Paté, de seguro no salió satisfecho del Ebal Rodríguez. Sus dirigidos descontaron en el 50′, por intermedio de un golazo de Jossimar Pemberton. En el 55′ Jostin Daly ganó de cabeza y puso el segundo de los suyos, mientras que Eduardo Juárez emparejó todo en el 57′ con un cobro de tiro libre que se desvió en la barrera.

¿Por qué el descontento de Wálter pese a igualar? Muy sencillo; porque en realidad su club tuvo para salir con los tres puntos y acabar con un inicio sin ganes, luego de tres fechas en el Torneo de Apertura 2022. No obstante, Daniel Cambronero no lo permitió y Santos hasta pudo ganar también al final.

“Estoy contento de hacerlo bien a nivel individual, aunque esto es grupal y lo que quiero y a lo que apunto es a colaborar con mis compañeros, porque ellos también me ayudan mucho. Quiero darlo todo por el equipo, retribuir la confianza que me da Wálter y más ahora que soy uno de los capitanes. Pude motivar a mis compañeros con el primer gol y rescatamos un punto”, señaló Pemberton.

El técnico local, Luis Fallas de seguro también estará furioso por el comportamiento de un plantel que por segunda ocasión en el torneo tiene una buena ventaja y la deja ir. Es más, tampoco ha ganado.

Ficha del juego:

- Santos: 3

Titulares: Daniel Cambronero, Mauricio Salas, Julio Barragan, Luis Hernández, Sebastián Castro, Jhamir Ordain, Isaac Salas, Chevone Marsh, Frank Zamora, Edder Solórzano y Starling Vega. DT. Luis Fallas.

Cambios: Armando Ruiz (Marsh, al 59′), Giovanni Clunie (Solórzano, al 59′), Michael Barquero (M. Salas, al 78′) y Osvaldo Rodríguez (I. Salas, al 84′).

- Guadalupe FC: 3

Titulares: Alejandro Barrientos, Néstor Monge, Maro Meneses, René Miranda, Darril Araya, Andrey Mora, Aarón Murillo, Diego Estrada, Andrés Gómez, Jossimar Pemberton y Julen Cordero. DT. Wálter Centeno.

Cambios: Eduardo Juárez (Estrada, al 46′), Royner Rojas (Gómez, al 46′), Jostin Daly (Cordero, al 46′), Keyshwen Arboine (Pemberton, al 70′) y Darío Delgado (Murillo, al 87′).

Goles: 1-0 (4′): Vega (balón suelto). 2-0 (26′): Vega (Ordain). 3-0 (43′): Solórzano (Marsh). 3-1 (50′): Pemberton (Murillo). 3-2 (55′): Daly (Araya). 3-3 (57′): Juárez (tiro libre). Árbitros: Bryan Cruz con Osvaldo Luna, Fabián Baltodano y Esteban Fallas. Estadio: Ebal Rodríguez, 5 p. m.