El sabio consejo dado por Keylor Navas a la joya del Herediano que se marchó a Inglaterra

Jewison Bennette fue despedido por su familia en el aeropuerto Juan Santamaría, antes de emprender el viaje a Inglaterra, junto a su padre.Tomado de Twitter.

Con 18 años recién cumplidos y su bachillerato de educación media bajo el brazo, el volante Jewisson Bennette se marchó este lunes, junto a su padre del mismo nombre, a Inglaterra para realizarse los exámenes médicos e incorporarse al Sunderland de la Championship o segunda división de Inglaterra.

Desde la semana anterior se conoció la noticia que la joven promesa del Herediano había arreglado con el cuadro inglés para vivir su primera experiencia como legionario. Además se indicó que el miércoles sería presentado y estaría ligado a su nuevo club por las próximos cuatro temporadas.

Bennette confió en el gerente del Herediano, Jafet Soto Molina, quien llevó todos los pasos de su contrato con el fin de buscarle el bienestar tanto personal como deportivo y atendió sus consejos, así como los de los seleccionados Joel Campbell y Celso Borges.

Pero además puso mucha atención a las palabras del guardameta del París Saint Germain, Keylor Navas, quien conversó con él y le explicó qué podría ser lo mejor para su futuro deportivo.

En el pasado Keylor le habia regalado una camisa del PSG firmada por Lionel Messi a Benette, para motivarlo y al mismo tiempo que se rapara antes del último juego de la eliminatoria al Mundial de Qatar, frente a los Estados Unidos.

“Keylor en especial me dijo que siempre tratara de ir a Europa, que diera ese paso, que era lo principal. Me explicó que lo importante era ir a Europa para crecer futbolísticamente y elevar mi rendimiento deportivo pues era un paso trascendental en mi carrera”, comentó Bennette a Tigo Sports.

“También me explicó que le diera prioridad a lo deportivo, que el dinero después llegará a su tiempo. Pero lo primordial es jugar en Europa, aprender y en esas palabras me enfoqué, para dar el paso a otra liga tal y como él me aconsejó”, manifestó.

La confianza del profe Copiado!

La joya del Team florense también reconoció que mantuvo una charla con el técnico Luis Fernando Suárez, el seleccionador nacional que le dio oportunidad de integrarse a la Tricolor.

El cafetero lo hizo debutar en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y lo puso como titular en el juego de repechaje ante Nueva Zelanda, donde el juvenil le respondió dando la asistencia para el gol del triunfo que anotó Joel Campbell, con el que se alcanzó el boleto a la Copa del Mundo.

“Le agradecí al profesor Suárez por todos los consejos que me dio y el aprecio que me tuvo. Porque me puso en los partidos importantes, me dio confianza y su aporte es fundamental para lograr cumplir mis sueños no solo de jugar en la Selección Nacional, o ser legionarios, sino también estar a las puertas de asistir a mi primer Mundial”, comentó Bennette.

“Le expliqué las razones que tuvimos para aceptar la oferta. Me felicitó y me dijo que estaba muy contento por mí y mi familia. También me recomendó que ahora debía trabajar el doble porque allá en Europa el ritmo que tenía no iba alcanzarme, que debo entrenar muy duro, el doble, para poder ser tomado en cuenta y jugar como él espera que lo haga”, agregó.

El Sunderland es un club que tiene 179 años de haberse fundado y sus patidos los realiza en el Stadium of Light, el cual tiene una capacidad para 49.000 espectadores.

Bennette será el segundo costarricense fichado por el club al que conocen como los Gatos Negros, luego que en el 2017 fue contratado Bryan Oviedo, mientras el club militaba en la Premier League.