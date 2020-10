“A mí me marcó la experiencia. Esa vez que me tocaba concentrarme con Erick Lonis, un tipo muy especial, viajamos a Liberia. En el hotel donde nos concentramos había una cama personal y otra matrimonial. Y yo dije: ‘qué voy a acostarme en la matrimonial’. Pongo mi maleta en la personal. En eso entra Lonis y me dice: ‘no Nin, no nos podemos quedar aquí, vamos a una habitación donde los dos tengamos las mismas condiciones para dormir’. Al final me marcó ese tipo, era nuestro capitán, me marcó fuera de la cancha. En ese momento dije: 'Estoy ante una institución, un tipo líder, y que al final son detalles que te ponen en perspectiva de la clase de persona que sos”, explicó.