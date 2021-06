“Hay que tener buena actitud, son directrices diferentes, es un técnico distinto y lo que hay que hacer es cambiar el chip lo más rápido posible para cambiar la idea y no desentonar en el equipo... Es un grupo muy unido, me han recibido superbien y todos me han apoyado. Ahora tenemos que estar al mismo nivel físico, pese a que yo terminé antes el torneo anterior. Estos trabajos son importantes, son de muchas cargas y acá es donde debemos nivelar todos”, señaló Espinoza.