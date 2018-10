“Quería jugar sin importar la posición, me mentalicé a hacerlo bien y de extremo derecho me ayuda mucho para aislarme a la banda y aparecer de sorpresa por el centro... El temor de lesionarme quedó atrás, ahora quiero apuntar a lo más alto, ver hacia adelante y lo importante es hablar en la cancha, no con palabras”, manifestó el jugador.