El recibimiento del Saprissa ante Alajuelense desde un dron, un video épico

El espectacular recibimiento que hicieron los aficionados de Saprissa para el clásico ante Alajuelense dejó boquiabiertos a todos desde el viernes anterior, pero la verdadera dimensión de lo que ocurrió en la Cueva se puede ver con un video increíble tomado por un dron.

Dracarys: Saprissa evocó a ‘Game of Thrones’, ¿qué significa esta palabra?

Cultura Saprissa, una cuenta de Twitter, subió las imágenes tomadas desde lo más alto y es que el dron se mete prácticamente que dentro de las graderías, hace recorridos por cada sector y capta cada detalle de lo que ocurrió. Las bengalas, la pancarta del dragón con el mensaje “Dracarys” y el fervor de los fanáticos hacen parecer que se está dentro de un verdadero infierno.

Si no pudo estar en el Ricardo Saprissa, la mejor forma de sentirlo es mediante este video que de seguro dará vuelta al mundo. Incluso, los morados de seguro lo guardarán y lo tendrán como un tesoro, ya que nunca antes se había vivido algo igual.

Incluso, lo más especial para los tibaseños es que por primera vez desde que inició la pandemia de la covid-19 cuentan con un aforo del 100% en su estadio.

Las creativas pancartas de la afición del Saprissa para ‘fastidiar’ a los liguistas

Para quienes no lo tenían claro, “Dracarys” significa fuego de dragón y suele pronunciarse en la afamada serie de HBO, Game of Thrones y en su nueva precuela, House of the Dragon. Dicha palabra la utilizan los personajes que tienen dragones (miembros de la dinastía Targaryen), para ordenar a la bestia que lance fuego.