“Tengo ahorita tres años que dejé de tomar, sin importar si jugaba o no. Antes yo me desmotivaba si me dejaban en banca, me enojaba con todos. Pero ahora entendí que eso no es así ahora sino que debo entrenar más duro y entender por qué pasan las cosas. Nunca he tenido ese vicio de tomar mucho, pero si gastaba plata innecesaria, también tomaba antes de un juego y eso no estaba bien. Además, la fama me afectó. Yo perdí muchos años de mi vida por cosas que nada que ver. Dios no le da las cosas a los que hacen las cosas mal”, afirmó.