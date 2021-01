“Hugo no pita, Hugo sigue la misma jugada como tal y él no sanciona absolutamente nada. Muy largo de la acción, viene la siguiente jugada que es para tarjeta roja a Moreira y tiro libre fuera del área. Él se va atrás, desubicado, perdido y no sabe qué está haciendo”, destacó Méndez en su análisis en la transmisión televisiva.