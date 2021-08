El primer clásico de Luis Marín como técnico le generó un gran dolor de cabeza

Con Luis Marín, Alajuelense registra tres ganes y dos derrotas. (Alonso Tenorio)

El primer clásico de Luis Marín como técnico de Alajuelense le generó un dolor de cabeza. Su equipo empezó ganando por dos goles en Tibás. Sin embargo, perdió 4-2 contra Saprissa.

¿Cómo se puede explicar lo sucedido en este clásico?

Hay que reconocer que Saprissa nos ganó bien, felicitamos al rival. Tuvimos un primer tiempo bastante bueno, un segundo tiempo que no fue lo más acertado para nosotros. Cometimos algunos errores, el rival nos ganó en algunas situaciones en las que en el primer tiempo habíamos estado muy bien y supo aprovechar ese descontrol que tuvimos en la segunda parte para que nos pudieran dar vuelta al marcador.

Es claro que tuvimos un segundo tiempo malo y que hay que reconocerlo así. Aprender de esto y mejorar de esta situación para el futuro, es lo que nos queda.

¿Qué tan seria es la lesión de Barlon Sequeira?

No tenemos todavía el reporte, la gravedad. Creo que se arratonó, no creo que sea algo grave.

¿Cuánta cuota de responsabilidad asume usted como entrenador por esta derrota? ¿Le ganaron en la lectura del partido?

¿En qué me ganó? No entiendo la pregunta, porque no lo veo así realmente. Si lo viéramos así, entonces yo le gané en la lectura del primer tiempo. Es decir, no lo veo así.

Hicimos algunos ajustes en el segundo tiempo. Saprissa nos pasó a un 3-4-3, nosotros en el transcurso del segundo tiempo pudimos ver esta situación y cambiamos para igualar ahí, porque nos estaban ganando los costados.

Pasamos a un cambio de sistema que nos ayudó a mejorar esa parte, ya cuando pasamos a ese sistema pudimos controlar un poco mejor la profundidad que ellos tenían por los costados, controlamos más esa parte.

En los goles hubo un desajuste en el tiro de esquina, nos ganó Kendall con su fortaleza, en el otro gol sí hubo un descuido ahí, donde nos ganaron. En el cuarto el equipo ya estaba echado adelante.

Hubo algunas circunstancias que las hablé con los muchachos y las tendré que hablar en el futuro, que no nos gustaron. Saprissa es un equipo que sabe aprovechar esas opciones.

No es cierto que haya pasado la situación por ahí.

¿Por qué no hacía cambios? ¿Por qué Bryan entró al puro final?

Bryan ha tenido una molestia que hemos tratado de cuidarlo y buscamos que él también vaya bien a la Selección y no forzarlo. Él está bien, pero ha venido con una recarga que pensamos que era forzarlo en un momento que tal vez podía ser peligro para él.

Lo del cambio lo aguantamos hasta el final porque pensamos que el partido era de otra forma y sea culpa mía o no sea mía, o error mío, pensamos en el momento que era lo mejor para el equipo.

Con los cambios tratamos de ajustar con los muchachos que estaban dentro del campo de juego las situaciones que estaban pasando.

De alguna manera los supimos controlar, cuando pasamos al cambio de sistema pudimos tener un poquito más la pelota. Los primeros 20 o 25 minutos nos estaban costando y cuando ya pasamos al cambio de sistema tuvimos mejor manejo, tuvimos más profundidad por los costados, pudimos controlar más a Saprissa, pero Saprissa aprovechó las que tuvo y punto.

¿Qué les dijo a los jugadores en esa encerrona?

Hemos hablado con ellos, conversado, levantando al equipo, porque hay que levantarse de esto, analizar algunas cosas. Lógicamente este análisis tenemos que hacerlo más en frío, con más calma, analizando bien el video, muchas situaciones, que tenemos que analizar con más calma.

Ahora es levantar al equipo, hablar algunas cosas privadas que quisimos hablar con ellos, con miras al futuro, a levantar la situación.

Ya de esto que pasó no podemos hacer nada más que analizar algunas cosas para mejorarlas. Es pasado y no podemos quedarnos acá. Hay que pensar en el futuro, en lo que viene, este es un equipo que tiene que pensar en cosas grandes y eso es lo que estuvimos hablando con ellos para levantar el ánimo del equipo y pensar en cosas positivas para el equipo.

¿Por qué la Liga seguía igual y no llegaron los cambios a tiempo, porque eso es responsabilidad suya?

Estoy de acuerdo en que el rival hizo un cambio de sistema, no estoy de acuerdo en que el equipo jugó 30 minutos, no fue así.

En el primer tiempo el equipo jugó bien, nos hacen un gol en el minuto 39. Hubo un error en salida, cometemos un penal. Terminamos el primer tiempo de buena manera.

Lo del cambio de sistema de Saprissa sí. Tratamos de ver cómo reaccionaba el equipo, si se podía acomodar, yo cambié también a una línea de cinco poniendo a Barlon por derecha y pasando a Faerron más al medio para hacer un mano a mano, pasé a Alex López por afuera, metí a Cubero y entonces ahí pude igualar un poco la situación, controlar un poquito más a Saprissa.

Desgraciadamente Saprissa nos hace el 2-2, en otra jugada es un equipo que tiene eso, no te perdona, hizo el 3-2. A partir de eso el partido se pone cuesta arriba, pero sí de la forma que estábamos jugando nos estaban ganando más por afuera.

Los carrileros nos estaban llegando y centrando mucho, eso nos estaba afectando, de ahí que cambié a línea de cinco con los mismos hombres que estaban en la cancha.

Luego ya metí a Ian Smith y a Bryan Ruiz buscando oxigenar al equipo, darle frescura al medio campo, pero no nos salió.

Yo sí me dí cuenta de lo que estaba pasando y en el momento adecuado pude hacer cambios tácticos para también poder controlar la situación.