“Lo veo más comprometido, lo veo que influye más, coopera más, colabora más a la hora de marcar. A mí me parece que en este torneo Alex se concentra más en jugar en conjunto. Los entrenadores buscan cómo neutralizarlo y él es un jugador que maneja muy bien el disparo de media y larga distancia. No hay espacio, pero cuando eso pasa, él busca originarlo, él busca sacar ventaja y cuando no lo hay, tiene que defender y él lo hace”, analizó Pérez.