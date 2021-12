El odioso Jeaustin Campos se vence a sí mismo

Debí decir el “odiado”, para no ser tan políticamente incorrecto. Así, lo atribuiría a otros, lavándome un poco las manos. Pero la verdad, a ‘calzón quitado’ -como decimos los ticos-, más tratándose de una columna de opinión, le debo a usted como lector y a él como fuente un criterio franco. Era un tanto odioso el técnico que alguna vez tiró a la afición rival el chicle que mascaba. El ganador de cinco títulos con Saprissa tenía cierto aire de “me las sé de todas, todas”, quizás inevitable en quien acumula tanta medalla.

No por casualidad le llamaban a sus espaldas Mourinho, con esa mezcla de estratega meticuloso y poco simpático. Muy sui generis, capaz de mostrar cuán culto es, dueño de un buen verbo, inteligente, por momentos intelectual, también era capaz de enfrascarse en alguna polémica nada glamourosa y hasta mostrarle el ‘dedo del corazón’ a los aficionados, en caso de ser necesario (¿en algún caso es necesario?). Así es Jeaustin Campos. Más bien, era.

Y a cuenta de qué lo digo ahora. Lo pienso mientras lo escucho en la conferencia de prensa postriunfo sobre Saprissa, en el primer duelo de la final, con ese 1 a 0 sin garantías aunque en apariencia sólido para un Herediano que sin tener la pelota supo cómo bajar a la tierra a un inspirado rival. Es un Jeaustin Campos comedido, cauto, para nada triunfalista, al que bien se le podría atribuir el “solo sé que no sé nada”, de no ser porque Platón le sacó unos 2.400 años de ventaja, cuando ni los más sabios imaginaban que el fútbol sería como la vida.

En nada se parece a aquel que sin rodeos le respondía al técnico rival: “solo excusas, no podían derrotarnos”. La frase calzaría a la perfección como respuesta a la elegante crítica del timonel morado Iñaki Alonso y su definición del planteamiento herediano como una “master class de no jugar al fútbol”. Cuando se le escapó en conferencia de prensa, de seguro muy al calor del resultado, porque suele ver lo positivo de todo, ya Jeaustin Campos había terminado su encuentro con los periodistas. El técnico herediano no tuvo la oportunidad de responderle, pero apuesto lo que sea a que no pasa de lo ya expuesto: “todo se vale” y “les dimos una dósis parecida a la que nos dieron (en la semifinal ganada por Iñaki Alonso y sus muchachos)”.

Tiene razón: todo se vale. Defenderse a ultranza, ceder terreno, atricherarse, atacar poco pero eficaz, meter más ‘pata’ que balones filtrados... Se vale. Qué eso fastidia al rival, no lo dudo, pero se vale; más si de paso se consiguen mejores ocasiones de gol que el oponente. ¿También perder tiempo? Se ve feo, desespera al perjudicado, deja en mal al árbitro si lo permite o no repone, pero también se vale. No hay equipo que no lo haya hecho cuando el objetivo está cerca. Incluso Saprissa atendería a más de un lesionado en los minutos finales, si el próximo domingo le da vuelta al marcador en el Colleya Fonseca.

Jeaustin Campos se muestra ta estratégico como siempre y tan comedido como nunca. (Rafael Pacheco)

En todo caso, Herediano no ganó a punta de artimañas, si bien sacó a relucir la expericia de algunos. Otros jugaron pisando la delgada línea entre el pundonor y la infracción, pero incluso eso hay que saberlo jugar al estilo de Yeltsin Tejeda y Orlando Galo. En no pocos casos, los equipos dispuestos a disputar con agallas cada balón terminan con jugadores en la ducha antes de lo imaginado.

Quien pretenda decir que el Team ganó a punta de patadas quizás deba mirar de nuevo el partido y leerse el análisis del técnico Johnny Chaves para La Nación: impidió las combinaciones moradas por el centro, dobleteó por las bandas, esperó bien plantado, hizo la tarea después de perder 3 a 0 en su última visita a la Cueva. “Al perro no lo capan dos veces”, dijo Campos.

Curiosamente, se sabe que a los perros los castran para bajarles el ímpetud, esa necesidad de andar marcando el terreno, levantando la pata para decir en cada arbusto orinado “aquí estuve”, “por aquí ando”, “por aquí andaré”.

Alejado de la polémica que un día fue cotidiana, Jeaustin Campos parece guardar energías para pulir los detalles. Lejos de darse por vencedor o andarse con jactancias, se expresa una y otra vez cauto, campeón de nada, consciente de que el 1 a 0 es mucho y poco, confesándose vulnerable, dando el mérito al equipo. No sé si vencerá a Saprissa, si bien el Colleya se presta para el bloque defensivo florense y la transición larga. Solo sé que en algún lugar de su vida, se está venciendo a sí mismo.